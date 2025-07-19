Суббота, 19 Июля 2025 12:12

АрмИнфо. Бывший депутат Национального Собрания РА Рубен Акопян арестован сроком на 2 месяца. Решение об этом принял суд общей юрисдикции административного района Аван и Норк Мараш.

В своем видеообращении в социальных сетях сын экс-депутата Самвел Акопян отметил, что власти ответят за это. "Вы не вечны", - заявил Самвел Акопян.

На арест оппозиционера отреагировала и инициатива "Пяти правозащитников", которая в своем заявлении отметила, что уголовное преследование Рубена Акопяна является не чем иным, как очередным проявлением подавления свободы слова в Армении. Отметим, что днем ранее Следственный комитет Армении сообщил, что задержание бывшего депутата произошло на основании "публичных призывов к свержению власти". Поводом для этого, согласно источнику, стали высказывания, сделанные Акопяном в интервью, опубликованном 1 июля.