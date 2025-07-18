Пятница, 18 Июля 2025 17:21

АрмИнфо. Из-за сбоя связи номер экстренной службы 1- 03 не работает, в настоящее время специалисты пытаются решить проблему. Об этом сообщает пресс- секретарь мэра Еревана Айк Костанян.

Он отметил, что граждан просят звонить по номеру 911 вместо 1-03, откуда звонок будет переадресован в экстренные службы.