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АрмИнфо. Бывший руководитель Государственной контрольной службы Романос Петросян назначен временным управляющим ЗАО "Электрические сети Армении". Соответствующее решение принял председатель Комиссии по регулированию общественных услуг РА Месроп Месропян.
Согласно представленным на сайте КРОУ решению, параллельно с назначением Петросяна решением главы Комиссии возбуждено административное производство против сетей. Полномочия Петросяна сохранятся до вступления в силу акта о результатах административного производства. Напомним, что Министерство территориального управления и инфраструктур РА накануне представило жалобу в КРОУ относительно деятельности электросетей.
Отметим, что Романос Петросян ранее был освобожден от должности начальника государственной контрольной службы.
Ранним утром 8 июля правоохранители ворвались в головной офис "ЭСА", которые с 2016 года входят в контур ГК "Ташир". Президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян был арестован правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. Следом в повестку НС был внесен законопроект, которым закладывается основа для национализации ЗАО "Электрические сети Армении".
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|Дипломат: Иран приветствуем процесс нормализации отношений Армении с Азербайджаном и Турцией
|В Брюсселе обсуждены возможности вовлечения Армении в региональные инициативы ЕС
|Вице-премьер Армении обсудил с европейским чиновником перспективы разблокирования коммуникаций региона
|Премьер-министр Армении уходит в отпуск
|Замглавы МИД Армении провел переговоры с гендиректором Международной комиссии по пропавшим без вести лицам
|Омбудсмен: проблема подготовки специалистов, преподающих языки национальных меньшинств, остаётся актуальной
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|В Ереване обсуждены вопросы повестки двусторонних отношений между Арменией и США
|В Минюсте Армении обсуждены вопросы, связанные с профилактикой самоубийств в УИУ
|Политик: в 2019 году премьер-министру РА Минской группой ОБСЕ были представлены два предложения
|Премьер Армении принял посла Великобритании
|Спикер НС Армении принял новоназначенного посла Китая
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|Ереван и Монтевидео подпишут соглашение о побратимстве
|В Ереване обсудили вопросы сотрудничества Армения-Великобритания в сфере обороны
|Представители аппарата Омбудсмена Армении посетили арестованную мать троих несовершеннолетних детей в медцентре "Абовян"
|Секретарь Совбеза Армении провел телефонный разговор с коллегой из Ирана
|Шахвердян: Алиев показал Бердымухамедову отреставрированную Рубеном Варданяном Верхнюю Мечеть города Шуши
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|Премьер Армении попрощался с послом Ливана
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|Племянник Самвела Карапетяна рассказал о трех фейках, которые власти Армении применят в отношении новой политической силы
|В целях подготовки армянских спортсменов к Олимпийским играм 2028 года правительство РА направит необходимые финансовые ресурсы
|Армения и Греция будут сотрудничать в вопросах, связанных с сохранением культурных ценностей
|Власти Армении хотят повысить уровень общественного здравоохранения
|Еще 7 семей из Лорийской области Армении, пострадавшие в результате землетрясения, получат государственное содействие
|Работа по организации и проведению конференции COP - 17 на высоком уровне будет продолжена в полном объеме
|Адвокат: ЕСПЧ направил запрос Армении относительно условий содержания арестованной матери трёх несовершеннолетних детей
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