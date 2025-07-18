Пятница, 18 Июля 2025 17:07

АрмИнфо. Бывший руководитель Государственной контрольной службы Романос Петросян назначен временным управляющим ЗАО "Электрические сети Армении". Соответствующее решение принял председатель Комиссии по регулированию общественных услуг РА Месроп Месропян.

Согласно представленным на сайте КРОУ решению, параллельно с назначением Петросяна решением главы Комиссии возбуждено административное производство против сетей. Полномочия Петросяна сохранятся до вступления в силу акта о результатах административного производства. Напомним, что Министерство территориального управления и инфраструктур РА накануне представило жалобу в КРОУ относительно деятельности электросетей.

Отметим, что Романос Петросян ранее был освобожден от должности начальника государственной контрольной службы.

Ранним утром 8 июля правоохранители ворвались в головной офис "ЭСА", которые с 2016 года входят в контур ГК "Ташир". Президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян был арестован правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. Следом в повестку НС был внесен законопроект, которым закладывается основа для национализации ЗАО "Электрические сети Армении".