Пятница, 18 Июля 2025 15:18

АрмИнфо. Несмотря на беспощадное солнце, с самого утра площадь Шарля Азнавура в Ереване была наполнена многочисленной толпой. Звучала музыка великого Шансонье, создавая неподдельное и необъяснимое ощущение чего-то светлого, великого и глубоко трогающего. Ереванцы ютились на площади под палящим солнцем, чтобы стать свидетелями открытия памятника Шарлю Азнавуру, об установлении которого было объявлено столичной мэрией еще полтора года назад.

Отметим, что скульптура Шансонье воплотила один из его сценических образов - момент исполнения песни La Boheme, где у него в руках белый платок, который он, уходя, бросает зрителям. Этот эмоциональный и театральный жест стал в некотором смысле визитной карточкой Азнавура, особенно в более поздние годы творческой жизни. Автор скульптуры Давид Минасян в ходе церемонии открытия поделился, что первое, что ему пришло на ум, когда объявили о конкурсе, это то, что памятник не должен иметь пьедестала, а Азнавур должен <парить>. Далее уже к нему пришла идея связать это чувство полета с песней La Boheme.

Памятник действительно лишен традиционного постамента - фигура Азнавура словно держится в воздухе над аплодирующими руками. <Думаю,

что сам Азнавур по достоинству бы оценил то, что я изобразил его вместе со зрителем>, - сказал Минасян. Назвав символичным то, что отливка памятника происходила в Гюмри (Шарль Азнавур после разрушительного землетрясения 1988 года лично курировал помощь для пострадавших жителей Гюмри - ред.), он выразил благодарность семье скульпторов Папоян, которые помогли ему качественно провести все необходимые работы.

<Еще хочу сказать спасибо своей семье, согласившейся не видеть меня полтора года, и Шарлю Азнавуру, который позволил мне все это время с ним дружить>, - сказал автор скульптуры.

На церемонии открытия присутствовал сын Шарля Азнавура - Николя Азнавур, который поделился личной и трогательной историей, связанной с отцом и этой площадью. По его словам, приезжая в Ереван, Шансонье всегда оставался в гостинице, расположенной здесь и любил смотреть из окна на эту площадь, которая всегда была полна историй и жизни. <Очень трогательно для меня осознавать тот факт, что Азнавур теперь останется здесь, на этой площади навсегда>, - сказал Николя.

Он отметил, что отец был страстно влюблен в Армению, что ограничивалось не только словами, но и отражалось в его поступках. Шарль Азнавур, по словам его сына, нёс Армению в своём сердце и на всех международных площадках, верил в силу этой страны, ее культуру и будущее. По этой же причине Шансонье приложил много усилий, чтобы его семья обосновалась в Армении и продолжила здесь его миссию. <Этот памятник принадлежит всему армянском народу, и все тем по всему миру, кто любил и продолжает любить Азнавура>, - сказал Николя, выразив благодарность мэру Еревана за инициативу, скульптору - за талант и глубину замысла.

Отметим, что с приветственным словом в ходе церемонии открытия выступили также мэр Еревана Тигран Авинян, министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян, посол Франции в Армении Оливье Декотиньи. Из Франции прибыла делегация в составе вице-мэра Парижа и мэра региона Иль-де-Франс.

Белое полотно с памятника Азнавуру стянули сын и внук великого Шансонье вместе с мэром Еревана Тиграном Авиняном. По завершению официальной части для собравшихся выступили воспитанники музыкальной школы им. Саят-Новы, исполнив произведения Азнавура. Инициатива по установлению памятника Шарлю Азнавуру принадлежит мэрии Еревана, которая полностью профинансировала этот процесс.