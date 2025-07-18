Пятница, 18 Июля 2025 12:36

АрмИнфо. Цыганизация армян может стать новым логичным национальным проектом. Об этом в своей статье пишет член Группы "Альтернативные проекты" Ваге Ованнисян, комментируя 4,5-часовую пресс- конференцию премьер-министра РА Никола Пашиняна.

По словам политолога, на этой пресс- конференции региону и армянскому народу были представлены два крупных проекта: суверенное негосударственное образование и цыганизация армян. "Это чёткая политическая программа, и на неё необходимо отвечать исключительно политическими формулами. Ни в коем случае нельзя её недооценивать, даже если она приправлена несколькими нюансами. В новой архитектуре, создаваемой на Южном Кавказе, Армения готова быть суверенным негосударственным образованием. Об этом собственно было сказано и слушатели это зафиксировали", - отметил Ваге Ованнисян.

Он отметил, что десять лет назад Россия сформулировала для себя концепцию суверенной демократии и пошла в этом направлении. Турция, Азербайджан и Израиль приняли концепцию суверенной непредсказуемости, Европа - суверенной неопределённости, Грузия - суверенной серьёзности и так далее.

"Настала очередь Армении и ее лидеру чётко сформулировать свою концепцию: суверенная цыганизация, что должно стать новым национальным проектом. Сейчас есть способ этому противостоять: нам нужна чёткая политическая формула. Повторю, ни в коем случае нельзя недооценивать проекты, представленные действующей властью, и мы не будем противопоставлять им доминирующим в настоящее время контрвокалом. Никакие контр-ругательства, протесты, проклятия, насмешки или угрозы не работают против чёткой политической программы. Нам нужно серьёзное, рациональное и честное альтернативное видение, и нам нужны политико- общественные группы масс, которые его несут. Как вы думаете, народ Палестины или Газы понимал, что может произойти? Как вы думаете, народ Арцаха понимал этот процесс и то, что через два дня он потеряет свою родину? Конечно, нет! Лидеры и элита не понимали этого до последнего момента. То же самое произойдёт и в Армении в случае этого процесса. Народ уже постфактум понимает, что его постигла невообразимая катастрофа. Катастрофа, рожденная холодным умом, рациональным расчетом, в кабинетах образованных деятелей в галстуках. Катастрофа, которая включает в себя и то, что народы до последнего момента не понимают происходящего. И, конечно же, какая это катастрофа, если она не приправлена пустыми призывами международного сообщества, предложениями к сдержанности обеим сторонам и прочей ерундой. А факт в том, что число жертв и искалеченных судеб исчисляется сотнями тысяч, на глазах у всех, в XXI веке. То же самое ждет и нас: смелые уступки будут приветствоваться. У Армении есть все возможности противостоять этой перспективе. Для этого потребуется одно: программное руководство, политически корректные группы людей и честный диалог с собственным народом", - подчеркнул Ваге Ованнисян.