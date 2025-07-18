Пятница, 18 Июля 2025 11:55

АрмИнфо. Адвокат Заруи Постанджан выразила уверенность, что действия судьи Аршака Матевосяна и следователя Антоняна из 10-го военного отдела Следственного комитета Ширакской области, касающиеся ее отстранения от уголовных производств по делу матери троих несовершеннолетних детей Лианы Арутюнян и журналистки Лилит Агекян, были скоординированы и продиктованы единым центром.

Так, на своей странице в Фейсбук Постанджан заявила, что эти действия направлены на подрыв ее профессиональной деятельности как адвоката. "Таким образом, они открыто нацелены не только на моих клиентов, но и на меня", - уверена адвокат.

В этом ключе она рассказала, что 17 июля вечером следователь Антонян, который ведет дело журналистки Лилит Агекян, связался с ее помощником всего за час до намеченных следственных действий. Он сообщил, что планирует провести следственное действие в 18:00 и хотел уведомить о времени. Однако, как отметила Постанджан, ее помощник не смог связаться с ней для передачи этой информации.

"Следователь, игнорируя мою занятость и не согласовав ее заранее, назначил день и время, сообщив об этом только в последнюю минуту. Он отправил уведомление по электронной почте всего за час до события, которое увидел только мой помощник, не успевший сообщить мне об этом", - пояснила адвокат.

Постанджан выразила убеждение, что подобные действия следователя Антоняна говорят о его намерении лишить журналистку Лилит Агекян необходимой защиты и создать условия, при которых адвокат физически не сможет присутствовать на следствии. "Следователь явно пытается незаконными действиями создать основу для очередного нарушения прав Лилит Агекян в рамках очевидного заказа со стороны определенных лиц. Становится очевидным, что Антонян совместно со своими коллегами стремится фактически отстранить меня от роли защитника в этом деле",

- уверена Постанджан.

Касаясь второго дела, связанного с её подзащитной Лианой Арутюнян, адвокат сообщила о решении судьи Аршака Матевосяна и вовсе отстранить ее от уголовного производства.

Заметим, что вчера, 17 июля, Постанджян на своей странице сообщила, что "благодаря общественному давлению, заключенная под трехмесячный арест мать троих несовершеннолетних детей Лиана Арутюнян вместе со своим малышом выйдет на свободу". При этом, адвокат была уверена, что уголовное преследование в отношении ее подзащитной было лишено оснований и не имело отношения с организацией незаконной миграции, а было актом возмездия за высказанные Арутюнян слова в ходе заседания.

Напомним, что в свою очередь журналист-расследователь из Гюмри Лилит Агекян была арестована 8 мая на месяц. По данным следствия, поводом для задержания стали нецензурные высказывания, которые Агекян якобы допустила в одной из школ в адрес учеников и учителей. Кроме того, во время оглашения судебного решения она, как утверждается, проявила неуважение к суду - выкрикивала оскорбления и использовала ненормативную лексику. После задержания ее адвокат Заруи Постанджян сообщила, что ее подзащитную в полиции унизили и подвергли пыткам. По словам Постанджян, в полицейском участке, где содержалась Агекян, полицейский Карен Геворгян приказал раздеть её перед камерами видеонаблюдения и провести досмотр.