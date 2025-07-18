Пятница, 18 Июля 2025 11:48

АрмИнфо. США - дружественная Армении страна, а Россия - союзник, но проблема не в них, а во властях Армении. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян, комментируя намерения Еревана передать коридор через территорию страны в аутсорсинг.

По словам оппозиционера, когда вопрос о логике коридора вошел во внешнеполитическую повестку, обсуждались 3-4 варианта. К примеру, Мегринский маршрут имеет антииранскую направленность, и в его задействовании заинтересованными сторонами выступают, прежде всего, Израиль и США.

"Но в геополитическом плане в основе всех этих обсуждений о региональной деблокаде является вытеснение России из региона, в рамках которой в Армении проявляется и острая конфронтация между Западом и Россией. Власти страны пытаются извратить суть темы, представляя, что проблема противников правительственной инициативы заключается в том, что коридор будет контролироваться не Россией, а, например, США. Вне зависимости от подходов, проблема заключается не в выборе разных геополитических центров, а в суверенитете и юрисдикции Республики Армения", - отметил парламентарий.

Напомним, что на пресс-конференции в Ереване премьер-министр РА Никол Пашинян в очередной раз поднял тему о возможности передачи контроля за движением грузов по коридору из Азербайджана в его автономию в Нахиджеване Соединенным Штатам Америки.