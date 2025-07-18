Пятница, 18 Июля 2025 11:47

АрмИнфо. Палата представителей Бельгии на своем пленарном заседании 17 июля единогласно приняла резолюцию, осуждающую военное нападение Азербайджана на армян Арцаха и нарушение международного права.

Как сообщает "Арменпресс", в принятой резолюции говорится, что действия Азербайджана против Нагорного Карабаха и его армянского населения противоречат основополагающим нормам международного права. Бельгийский законодательный орган подчеркнул, что стабильный и долгосрочный мир в регионе возможен только при взаимном уважении территориальной целостности Армении и Азербайджана. В резолюции однозначно осуждаются угрозы и риторика властей Азербайджана в контексте так называемого "Западного Азербайджана".

В резолюции также говорится о незаконном удерживании Азербайджаном бывших лидеров Нагорного Карабаха и непонятных судебных процессах. Решительно осуждая эту политику Азербайджана, его призывают освободить всех армянских пленных и гарантировать справедливое судебное разбирательство.

Палата представителей требует от Азербайджана обеспечить сохранение культурного и религиозного наследия Нагорного Карабаха и призывает разрешить миссии ЮНЕСКО посетить эту территорию для оценки ущерба.

Резолюция приветствует инициативу мирного договора и подчёркивает необходимость его подписания. Она призывает все стороны соблюдать положения договора.

Палата представителей призывает правительство Бельгии поддержать международное расследование военных преступлений, расширить консульское присутствие Бельгии в Армении и углубить гуманитарное и военное сотрудничество с официальным Ереваном.

Принятая резолюция также призывает ЕС применить адресные санкции против нарушителей прав человека, расширить миссию наблюдателей ЕС в Армении и пересмотреть отношения между ЕС и Азербайджаном, если Баку не продемонстрирует подлинную готовность к достижению мира.

Соавтор резолюции, депутат Палаты представителей Бельгии Мишель де Маегд, говоря о резолюции, отметил, что с одной стороны, есть Азербайджан, который постоянно выдвигает новые предварительные условия для мира, а с другой - Армения, которая открыта к диалогу и требует только одного - уважения своего суверенитета.

"Мы должны оставаться на стороне закона и справедливости. Бельгия должна продолжать поддерживать Армению и ещё больше углублять сотрудничество с ней. Голосование по этому тексту - важный этап в этом процессе и ещё одно доказательство дружбы между двумя народами",

- сказал Маегд.