Пятница, 18 Июля 2025 11:03

АрмИнфо. Замглавы МИД Армении Роберт Абисогомонян встретился в Гааге с генеральным директором Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (МКПБВЛ) Катрин Бомбергер.

Как сообщает МИД Армении, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах расширения сотрудничества между Арменией и Международной комиссией по пропавшим без вести лицам, в частности, в части технического переоснащения и развития потенциала соответствующих лабораторий в Армении.

Коснувшись последних региональных событий, Абисогомонян представил усилия Армении, направленные на продвижение мирной повестки в регионе, и подчеркнул важность скорейшего подписания Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном.

Отметим, что до сих пор не известно точное число армянских военнопленных и заложников, удерживаемых в азербайджанских тюрьмах. По последним данным Международного комитета Красного Креста на август 2024 года с армянской стороны считаются пропавшими без вести около 1000 лиц, причем порядка 300 человек стали считаться таковыми после последнего обострения в зоне нагорно-карабахского конфликта в период с осени 2020 по осень 2023 года. Причем все данные собраны МККК на основе обращений самих родных пропавших без вести.

В МККК также сообщили, что в числе этих 300 человек есть несколько десятков обращений, касающихся случаев, когда семья не соглашалась с представленными государством ДНК данными.