Пятница, 18 Июля 2025 10:59

АрмИнфо. Защитник прав человека РА Анаит Манасян 17 июля приняла участие в организованном в Дилижане обсуждении на тему "Вопросы реализации права на образование представителей национальных меньшинств". Мероприятие было организовано комиссией Национального Собрания РА по защите прав человека и общественным вопросам при поддержке армянского офиса Программы развития ООН (ПРООН).

Как передает офис Омбудсмена, в ходе обсуждения особое внимание было уделено особенностям организации образования представителей национальных меньшинств в Армении, а также вопросам, связанным с обеспечением их права на общее и высшее образование.

В своём выступлении Защитник прав человека подчеркнула, что защита и поощрение прав национальных меньшинств требуют системного подхода и совместной работы различных заинтересованных сторон.

"Право на образование имеет ключевое значение для сохранения идентичности национальных меньшинств и их полноценного участия в общественной жизни. Для нас приоритетно, чтобы это право было обеспечено не только в контексте правовых актов, но и на практике. В этом контексте также важен вопрос подготовки специалистов, преподающих языки национальных меньшинств, что в настоящее время остается сложной задачей. Мы должны решать эти проблемы совместными усилиями", - отметила Анаит Манасян.

В ходе обсуждения были затронуты вопросы нормативно-правовых актов, регулирующих данную сферу, трудности в подготовке профессиональных кадров, а также нехватка учебной литературы и специализированных материалов, предназначенных для национальных меньшинств.

Участники мероприятия также подчеркнули важность развития инклюзивности в образовательной среде, основанной на принципах разнообразия и равных возможностей.