Четверг, 17 Июля 2025 19:13

АрмИнфо. Российская Федерация не собирается "заглядывать в карманы" Армении и Европейского Союза. Об этом 17 октября на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос об обещанных ЕС Армении инвестициях в размере 2,5 млрд евро.

По словам Захаровой, по всей видимости, идет о деньгах, которые были обещаны Евросоюзом Армении ранее. Но в какой степени это обещание выполняется, надо спросить у Еревана. Могу лишь сказать, что в данном случае мы имеем дело с классикой жанра, когда Европейская комиссия, ЕС, НАТО раздают щедрые обещания, а потом под соусом финансовых посулов закабалять и дальше управлять процессами, снимая пенку и получая выгоду только для самих себя. Более того, они по много раз засчитывают ту же сумму под видом новой помощи", - сказала Захарова.

Она также добавила, что к числу махинаций со стороны Запада можно отнести то, что обещают одну сумму, а потом дают в два раза меньшую. "А могут и вообще ничего не дать, мотивируя это тем, что условия не позволяют или государство не выполнило то или иное требование. Подобное часто наблюдается в исполнении Брюсселя", - отметила Захарова.

Напомним, что в рамках стратегии "Global Gateway" ожидается, что инвестиции ЕС в Армению достигнут 2,5 млрд евро, что будет способствовать инклюзивному росту и развитию связей. Об этом говорилось в совместном заявлении по итогам трёхсторонней встречи премьер-министра РА Никола Пашиняна, председателя Европейского совета Антониу Кошты и председателя Еврокомисси Урсулы фон дер Ляйен. "ЕС подтвердил свою твердую приверженность поддержке устойчивости и долгосрочного развития Армении посредством существенной финансовой и технической помощи", - отмечалось в заявлении. В документе подчеркивалось, что план ЕС по повышению устойчивости и росту в размере 270 млн евро, объявленный в апреле 2024 года, увеличил финансирование ЕС Армении на 50%. "Выделив 200 млн евро в виде грантовой помощи и 70 млн евро в виде грантового финансирования для привлечения инвестиций, ЕС продолжает поддерживать программу социально-экономических реформ Армении, более тесное секторальное сотрудничество и инвестиции в энергетику, транспорт и частный сектор", - говорилось в совместном пресс-релизе. Коснувшись ряда вызовов безопасности, включая манипуляцию информацией и вмешательство извне, дезинформацию и киберугрозы, ЕС предложил Армении совместно работать над оценкой её потребностей, определением приоритетных направлений сотрудничества и использованием имеющихся у ЕС инструментов. "В целях поддержки информационной экосистемы Армении ЕС объявил о выделении нового пакета в размере 1,5 млн евро на укрепление независимых СМИ:, - говорилось в заявлении.