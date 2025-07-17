|Политик: идея "аутсорсинга" коридора является не первой и не последней попыткой удовлетворить интересы сверхдержав
|В Ереване обсуждены вопросы повестки двусторонних отношений между Арменией и США
|В Минюсте Армении обсуждены вопросы, связанные с профилактикой самоубийств в УИУ
|Политик: в 2019 году премьер-министру РА Минской группой ОБСЕ были представлены два предложения
|Премьер Армении принял посла Великобритании
|Спикер НС Армении принял новоназначенного посла Китая
|Российская Федерация не собирается "заглядывать в карманы" Армении и Европейского Союза - МИД РФ
|Адвокат: Задержанная мать троих несовершеннолетних детей вскоре будет на свободе
|Плановые отключения электроэнергии 18 июля
|Спикер парламента Армении обсудил с завершающим миссию послом Великобритании вопросы региональной безопасности
|Пашинян уволил с должности главу Госконтрольной службы страны
|В Ереване открылась выставка фоторабот Аббаса Киорастами
|Ереван и Монтевидео подпишут соглашение о побратимстве
|В Ереване обсудили вопросы сотрудничества Армения-Великобритания в сфере обороны
|Представители аппарата Омбудсмена Армении посетили арестованную мать троих несовершеннолетних детей в медцентре "Абовян"
|Секретарь Совбеза Армении провел телефонный разговор с коллегой из Ирана
|Шахвердян: Алиев показал Бердымухамедову отреставрированную Рубеном Варданяном Верхнюю Мечеть города Шуши
|Премьер Грузии рассказал, каким будет их выбор если будет стоять вопрос между миром и стабильностью и безвизовым режимом
|Премьер Армении попрощался с послом Ливана
|Вардашенцы провели акцию протеста у здания правительства, требуя решения проблемы аварийных общежитий
|Амир Надери: Чтобы нажать "Action", мне нужно прийти к истинному я
|Племянник Самвела Карапетяна рассказал о трех фейках, которые власти Армении применят в отношении новой политической силы
|В целях подготовки армянских спортсменов к Олимпийским играм 2028 года правительство РА направит необходимые финансовые ресурсы
|Армения и Греция будут сотрудничать в вопросах, связанных с сохранением культурных ценностей
|Власти Армении хотят повысить уровень общественного здравоохранения
|Еще 7 семей из Лорийской области Армении, пострадавшие в результате землетрясения, получат государственное содействие
|Работа по организации и проведению конференции COP - 17 на высоком уровне будет продолжена в полном объеме
|Адвокат: ЕСПЧ направил запрос Армении относительно условий содержания арестованной матери трёх несовершеннолетних детей
|Установлены дипломатические отношения между Туркменистаном и Республикой Руанда
|Состоялся телефонный разговор между главами МИД Туркменистана и Республики Хорватия
|Кремль: Россия заинтересована во взаимодействии с Арменией по всем направлениям
|Idram — участник Tech Week 2025
|Абоненты Ucom всё активнее используют интернет в роуминге
|В Люксембурге состоялась церемония подписания соглашения о финансировании ЕИБ программы "Армения - устойчивый Сюник"
|Греция поддерживает Армению в реализации CEPA и готова при необходимости делать больше
|Памятник Шарлю Азнавуру установлен - мэрия Еревана
|Ардшинбанк — движущая сила экономики Армении
|Политолог: Армению втягивают в инициативу "Global Getaway", инициированную ЕС
|РПА: До тех пор, пока армянский народ будет интересовать "ади-буди", а не Абу- Даби, ни один вопрос в стране не будет решен
|Блокировка армянских грузов в Грузии подрывает дух многовековой грузино- армянской дружбы - Зурабишвили
|Нападки на ААЦ не только искажают суверенную природу церкви, но и грозят превратиться в "охоту на ведьм" - заявление
|Пашинян: Документ с предложениями Минской группы ОБСЕ - результат переговоров, проведенных в период президентства Сержа Саргсяна
|Оппозиционный депутат: Наличие в стране политзаключенных стало зависеть от готовности Пашиняна идти на уступки
|Премьер назвал фейковым нарратив о создании Самвелом Карапетяном политической силы: <Армения - это не театр марионеток>
|Госдума приняла закон о ратификации соглашения с правительством Армении о деятельности Российско-Армянского университета в Ереване
|Обвинения в терроризме, выдвигаемые против ААЦ, являются частью сфабрикованной дезинформационной кампании - иерей
|Плановые отключения электроэнергии 17 июля
|Глава МИД Армении уходит в 10-дневный отпуск
|Осканян Пашиняну: Аутсорсинг услуг - это управление, а аутсорсинг "коридора" - это территориальная уступка
|Президент Армении выразил благодарность Ливану за позицию по антиармянским формулировкам в заявлении ОИС
|Секретарь Совбеза Армении попрощался с послом Великобритании
|Премьер разъяснил: Сомнения ОДКБ в вопросе границ Армении - стали отправной точкой разногласий
|Армения хочет стать членом Европейского Союза - Пашинян
|Вице-премьер Армении провел переговоры с коллегой из Люксембурга
|Пашинян: уверен, что в вопросе мира с Азербайджаном и Турцией народ содействует нам
|Омбудсмен Армении требует от компетентных органов разъяснений в связи с ростом числа самоубийств в тюрьмах
|Премьер - Мы не нарушаем презумпцию невиновности кого- либо
|Пашинян: вступление Армении в ШОС укладывается в логику сбалансированной и взвешенной политики
|Все предложения обсуждаются исключительно в контексте суверенитета, юрисдикции и территориальной целостности Армении - Пашинян
|В Аштараке стартовала Летняя научная школа для старшеклассников
|Читать больше
АрмИнфо. Регенеим премьер-министра Армении Никола Пашиняна Романос Петросян освобожден от должности главы Государственной контрольной службы. Решение опубликовано на сайте правительства Армении.
Армянские СМИ пишут, что Пашиян намерен назначить Петросяна управляющим ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащий арестованному бизнесмену Самвелу Карапетяну после национализации компании.
|Политик: идея "аутсорсинга" коридора является не первой и не последней попыткой удовлетворить интересы сверхдержав
|В Ереване обсуждены вопросы повестки двусторонних отношений между Арменией и США
|В Минюсте Армении обсуждены вопросы, связанные с профилактикой самоубийств в УИУ
|Политик: в 2019 году премьер-министру РА Минской группой ОБСЕ были представлены два предложения
|Премьер Армении принял посла Великобритании
|Спикер НС Армении принял новоназначенного посла Китая
|Российская Федерация не собирается "заглядывать в карманы" Армении и Европейского Союза - МИД РФ
|Адвокат: Задержанная мать троих несовершеннолетних детей вскоре будет на свободе
|Плановые отключения электроэнергии 18 июля
|Спикер парламента Армении обсудил с завершающим миссию послом Великобритании вопросы региональной безопасности
|Пашинян уволил с должности главу Госконтрольной службы страны
|В Ереване открылась выставка фоторабот Аббаса Киорастами
|Ереван и Монтевидео подпишут соглашение о побратимстве
|В Ереване обсудили вопросы сотрудничества Армения-Великобритания в сфере обороны
|Представители аппарата Омбудсмена Армении посетили арестованную мать троих несовершеннолетних детей в медцентре "Абовян"
|Секретарь Совбеза Армении провел телефонный разговор с коллегой из Ирана
|Шахвердян: Алиев показал Бердымухамедову отреставрированную Рубеном Варданяном Верхнюю Мечеть города Шуши
|Премьер Грузии рассказал, каким будет их выбор если будет стоять вопрос между миром и стабильностью и безвизовым режимом
|Премьер Армении попрощался с послом Ливана
|Вардашенцы провели акцию протеста у здания правительства, требуя решения проблемы аварийных общежитий
|Амир Надери: Чтобы нажать "Action", мне нужно прийти к истинному я
|Племянник Самвела Карапетяна рассказал о трех фейках, которые власти Армении применят в отношении новой политической силы
|В целях подготовки армянских спортсменов к Олимпийским играм 2028 года правительство РА направит необходимые финансовые ресурсы
|Армения и Греция будут сотрудничать в вопросах, связанных с сохранением культурных ценностей
|Власти Армении хотят повысить уровень общественного здравоохранения
|Еще 7 семей из Лорийской области Армении, пострадавшие в результате землетрясения, получат государственное содействие
|Работа по организации и проведению конференции COP - 17 на высоком уровне будет продолжена в полном объеме
|Адвокат: ЕСПЧ направил запрос Армении относительно условий содержания арестованной матери трёх несовершеннолетних детей
|Установлены дипломатические отношения между Туркменистаном и Республикой Руанда
|Состоялся телефонный разговор между главами МИД Туркменистана и Республики Хорватия
|Кремль: Россия заинтересована во взаимодействии с Арменией по всем направлениям
|Idram — участник Tech Week 2025
|Абоненты Ucom всё активнее используют интернет в роуминге
|В Люксембурге состоялась церемония подписания соглашения о финансировании ЕИБ программы "Армения - устойчивый Сюник"
|Греция поддерживает Армению в реализации CEPA и готова при необходимости делать больше
|Памятник Шарлю Азнавуру установлен - мэрия Еревана
|Ардшинбанк — движущая сила экономики Армении
|Политолог: Армению втягивают в инициативу "Global Getaway", инициированную ЕС
|РПА: До тех пор, пока армянский народ будет интересовать "ади-буди", а не Абу- Даби, ни один вопрос в стране не будет решен
|Блокировка армянских грузов в Грузии подрывает дух многовековой грузино- армянской дружбы - Зурабишвили
|Нападки на ААЦ не только искажают суверенную природу церкви, но и грозят превратиться в "охоту на ведьм" - заявление
|Пашинян: Документ с предложениями Минской группы ОБСЕ - результат переговоров, проведенных в период президентства Сержа Саргсяна
|Оппозиционный депутат: Наличие в стране политзаключенных стало зависеть от готовности Пашиняна идти на уступки
|Премьер назвал фейковым нарратив о создании Самвелом Карапетяном политической силы: <Армения - это не театр марионеток>
|Госдума приняла закон о ратификации соглашения с правительством Армении о деятельности Российско-Армянского университета в Ереване
|Обвинения в терроризме, выдвигаемые против ААЦ, являются частью сфабрикованной дезинформационной кампании - иерей
|Плановые отключения электроэнергии 17 июля
|Глава МИД Армении уходит в 10-дневный отпуск
|Осканян Пашиняну: Аутсорсинг услуг - это управление, а аутсорсинг "коридора" - это территориальная уступка
|Президент Армении выразил благодарность Ливану за позицию по антиармянским формулировкам в заявлении ОИС
|Секретарь Совбеза Армении попрощался с послом Великобритании
|Премьер разъяснил: Сомнения ОДКБ в вопросе границ Армении - стали отправной точкой разногласий
|Армения хочет стать членом Европейского Союза - Пашинян
|Вице-премьер Армении провел переговоры с коллегой из Люксембурга
|Пашинян: уверен, что в вопросе мира с Азербайджаном и Турцией народ содействует нам
|Омбудсмен Армении требует от компетентных органов разъяснений в связи с ростом числа самоубийств в тюрьмах
|Премьер - Мы не нарушаем презумпцию невиновности кого- либо
|Пашинян: вступление Армении в ШОС укладывается в логику сбалансированной и взвешенной политики
|Все предложения обсуждаются исключительно в контексте суверенитета, юрисдикции и территориальной целостности Армении - Пашинян
|В Аштараке стартовала Летняя научная школа для старшеклассников
|Читать больше
|Дети из регионов Армении обеспечили местное ИТ-комьюнити самой крупной библиотекой когнитивных искажений
|Российский политолог о визите Алиева в Пекин: Кавказ становится намного ближе к Поднебесной
|Искандарян: Любой регион изнутри кажется более крупным и важным, чем снаружи
|Арам Аветис: Я чучело Одиссея
|Востоковед: Задержание оппозиционного мэра Стамбула - предвыборная уловка президента Турции
|Читать больше
|Зампред РПА назвал путь победы оппозиции над Пашиняном
|Апелляционный суд Армении оставил Самвела Карапетяна под арестом
|Мовчан: В мире нет кого-то, кто бы занялся сейчас вопросом освобождения Рубена Варданяна из бакинских застенок
|Глава СК Армении не ставит под сомнение подлинность обнародованных аудиозаписей с участием Галстаняна, просто потому что госорганы на такое не способны
|Представитель IDBank присоединился к редакционному совету Trade Finance Global
|Когда власти говорят о необходимости смены Католикоса всех армян, речь не идет о его физическом удалении - вице-спикер
|В Армении будут отменены возрастные ограничения для поступления на службу в полицию
|Депутат НС: самое важное - не доводить российско-азербайджанское противостояние до границ Армении
|Католикос Всех армян <на мушке> у Пашиняна
|Протестующие у здания правительства Армении требуют привлечь Пашиняна к уголовной ответственности за высказывания в адрес ААЦ
|Католикос: при военной поддержке Турции Азербайджан совершил преступление, насильственно оккупировав Арцах
|Очередное дно пробито: Пашинян опубликовал матерное оскорбление в адрес епископа, а его супруга назвала священнослужителей педофилами
|Вице-премьер Армении и европейский чиновник выразили удовлетворение прогрессом в отношениях между Ереваном и Брюсселем
|Армения поддержала антироссийскую резолюцию, принятую в Генассамблее ООН
|Вардан Гукасян избран мэром Гюмри