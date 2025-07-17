Четверг, 17 Июля 2025 16:02

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетили отреставрированную созданным Рубеном Варданяном Фондом защиты восточного наследия Верхнюю Мечеть города Шуши. Об этом на своей странице в Фейсбук написал секретарь Государственного совета по охране культурного наследия на оккупированных территориях Арцаха Сергей Шахвердян.

Он напомнил, что открытие мечети-музея состоялось 14 октября 2019 года. "Мечеть была отреставрирована при поддержке правительства Республики Арцах по проекту иранского архитектурного бюро и при участии иранских специалистов.

Бердымухамедов внимательно слушает вешаемую на его уши лапшу о мифической реставации разрушенной "армянскими вандалами" мечети в 2021 году Фондом Гейдара Алиева",- написал Шахвердян.