Четверг, 17 Июля 2025 13:06

АрмИнфо. Армения и Греция будут сотрудничать в вопросах, связанных с сохранением культурных ценностей. Правительство РА на заседании 17 июля одобрило подписание армяно-греческого межправительственного соглашения "О предотвращении уничтожения, незаконных раскопок, незаконного ввоза и вывоза и передачи права собственности на культурные ценности и их возвращения в страну происхождения".

Как отмечается в обосновании проекта решения, подписание соглашения станет важным шагом в развитии сотрудничества между двумя странами в вышеуказанной области, что, в свою очередь, будет способствовать расширению взаимовыгодных отношений. Подписание Соглашения поспособствует сохранению и охране культурного наследия двух стран, принадлежащего всему человечеству, и его надлежащей защите.

В результате подписания соглашения будут приняты необходимые меры по борьбе с кражей, незаконными раскопками и незаконным ввозом, вывозом, транзитом или передачей права собственности на культурные ценности в соответствии с требованиями Конвенции ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности.

В рамках Соглашения будет осуществляться обмен информацией о случаях и инцидентах кражи, незаконных раскопках и незаконного ввоза, вывоза, транзита или передачи права собственности на культурные ценности, представляющие интерес, а также о конфискации выставленные на аукционные продажи культурные ценности.

В соответствии с соглашением будут реализованы программы обмена и подготовки специалистов в области предотвращения незаконного перемещения, реституции и возвращения культурных ценностей в страны их происхождения.