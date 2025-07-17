Четверг, 17 Июля 2025 13:02

АрмИнфо. Власти Армении хотят повысить уровень общественного здравоохранения. Правительство РА на заседании 17 июля одобрило программу действий по обеспечению безопасности общественного здоровья.

Как отмечается в обосновании проекта решения, с 2009 года в стране внедряются требования международных санитарно- медицинских норм. В этом направлении Министерство здравоохранения РА и другие сотрудничающие органы государственного управления проделали значительную работу. В частности, в 2016 году в республике была проведена первая совместная внешняя оценка, результаты которой были учтены при дальнейшем внедрении и укреплении правил международных медико-санитарных правил. Пандемия коронавируса 2020 года выявила ряд пробелов и недостатков в системе здравоохранения во всем мире. Основываясь на уроках, извлеченных из пандемии, Всемирная организация здравоохранения (далее - ВОЗ) пересмотрела многие основополагающие принципы медико-санитарных норм. На основе последних утвержденных принципов 4-8 декабря 2023 года в Республике Армения совместно с Европейским бюро ВОЗ была проведена вторая внешняя совместная оценка. Результаты оценки послужили основой для разработки настоящего проекта решения, целью которого является углубление внедрения медико-санитарных норм в Республике Армения, создание более безопасной системы общественного здравоохранения и среды.

В представленном проекте определены основные меры, предусмотренные в сфере общественного здравоохранения, сроки их реализации, ответственные за их реализацию и сореализацию со стороны органов государственного управления.

В соответствии с требованиями медико- санитарных норм, мероприятия в рамках проекта реализуются посредством совместного многосекторального процесса Министерством здравоохранения, организациями системы здравоохранения и заинтересованными органами государственного управления. Некоторые меры в сфере общественного здравоохранения уже включены в ряд постановлений правительства Республики Армения. В результате реализации мер, предусмотренных проектом, значительно повысится уровень безопасности общественного здравоохранения, а также возможности органов государственного управления по подготовке к чрезвычайным ситуациям и реагированию на них, особенно в случаях, вызванных биологическими факторами. В результате реализации проекта будет широко применяться принцип "Единое здоровье", который включает в себя контроль, профилактику и адекватное реагирование на инфекции, опасные для человека, животных и растений. Предусмотрено проведение значительных мер по снижению устойчивости к антимикробным препаратам. Возникновение устойчивости к антимикробным препаратам является тревожной проблемой во всем мире, которая чревата серьезными последствиями как для человека, так и для животных и растений.

В рамках проекта планируется реализация мер по улучшению доступности, подготовки и правильного распределения профессиональных кадровых ресурсов в условиях чрезвычайных ситуаций, совершенствование механизмов получения и передачи информации, активному вовлечению общин и населения в этот процесс, координация функций общественного здравоохранения в пунктах пропуска через государственную границу, а также повышению эффективности реагирования на химические и ядерные инциденты.

Принятие проекта обеспечит стабильный уровень общественного здоровья, полную реализацию правил международных санитарно-медицинских норм на территории РА, повышение устойчивости и готовности к стихийным бедствиям как общин, так и страны в целом.