Четверг, 17 Июля 2025 12:24

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян 17 июля представил коллективу Министерства окружающей среды новоназначенного министра Амбарцума Матевосяна.

Как передает пресс-служба правительства, премьер-министр прежде всего поблагодарил теперь уже бывшего министра Акопа Симидяна за проделанную им работу и выразил уверенность, что опыт Акопа Симидяна будут востребованы в политической и административной сферах и впредь использоваться на благо развития государства.

Никол Пашинян поздравил Амбарцума Матевосяна со вступлением в должность и пожелал ему успехов, выразив уверенность в успешности совместно разработанных программ. Премьер-министр подчеркнул важность разработки соответствующих решений и грамотной деятельности, благодаря которой можно будет направить экономические инвестиции на качественную охрану окружающей среды. "В будущем нас ждут и другие дела, в частности, связанные с проведением конференции COP - 17 и организационными вопросами. В этой связи я хотел бы также поблагодарить господина Симидяна, поскольку Республика Армения получила право провести это мероприятие в результате голосования. Это масштабное мероприятие, которому мы должны уделить пристальное внимание, поскольку на кону репутация нашей страны. Конечно, это прекрасная возможность для нас больше сосредоточиться на повестке дня в области охраны окружающей среды и разумного управления окружающей средой. К сожалению, мы не всегда уделяем этим вопросам достаточно внимания, и COP 17 - это возможность для нас пересмотреть эту повестку", - подчеркнул глава государства.

Акоп Симидян, в свою очередь, поблагодарил премьер-министра за предоставленную возможность и коллег из министерства за совместную плодотворную работу. Акоп Симидян поздравил новоназначенного министра и отметил, что в случае Амбарцума Матевосяна будет обеспечена преемственность программ и реформ. Акоп Симидян также выразил готовность оказывать поддержку не только работе министерства, но и в рамках COP -17.

Амбарцум Матевосян также поблагодарил премьер-министра за доверие и отметил: "Уверяю вас, что мы продолжим успешно реализовывать программы министерства в соответствии с вашими поручениями и программой правительства". Новоназначенный министр подчеркнул, что работа по организации и проведению конференции COP - 17 на высоком уровне будет продолжена в полном объеме.