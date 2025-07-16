Среда, 16 Июля 2025 21:25

АрмИнфо. В штаб-квартире Европейского инвестиционного банка в Люксембурге состоялась церемония подписания соглашения о финансировании Банком программы "Армения - устойчивый Сюник".

Как передает пресс-служба правительства РА, церемония подписания документа состоялась при участии вице-премьера РА Мгера Григоряна и

президента Европейского инвестиционного банка Надии Кальвино.

Соглашение подписали министр финансов РА Ваге Ованнисян и вице-президент ЕИБ Тереза Червинска.

Программа, предусмотренная кредитным соглашением в размере 50 миллионов евро, будет способствовать непрерывному развитию Сюникской области Республики Армения и будет направлена на экономическое развитие региона и улучшение инфраструктуры в сферах водоснабжения, здравоохранения и образования. Программа также будет способствовать удовлетворению потребностей перемещенных лиц в принимающих общинах, и обеспечению достойных условий жизни.

Мгер Григорян, подчеркнув важность подписания рамочного кредитного соглашения, поблагодарил партнеров ЕИБ за за проделанную работу по подготовке документа и пожелал эффективной реализации этой важной программы.

"Сотрудничество между правительством Армении и ЕИБ направлено на укрепление политического диалога Армения- Европейский союз, который в последние дни вступил в более интенсивную фазу, а расширение повестки партнерства, основанного на общих подходах к устойчивому развитию, к экономическому росту и повышению устойчивости региона", - отметил Мгер Григорян.

В рамках визита в Люксембург вице-премьер Мгер Григорян провел встречи с президентом Европейского инвестиционного банка Надией Кальвино и вице-президентом Терезой Червинской. В ходе встреч обсуждались перспективы развития сотрудничества с ЕИБ и реализации совместных программ.