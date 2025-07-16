Среда, 16 Июля 2025 18:16

АрмИнфо. Согласно законодательству Армении, человек имеющий три гражданства не может выдвигать свою кандидатуру ни в депутаты, ни на пост премьер-министра. Об этом в ходе пресс-конференции сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя заявление главы группы компаний Ташир Самвела Карапетяна, который находится в заключении, о создании новой политической силы.

Он заметил, что сейчас в таких странах как Армения может быть модно начинать политическую деятельность, когда имеются проблемы с законом. <Это трюк, может быть не плохой, но трюк>, - подметил глава правительства.

Пашинян выразил мнение, что данный нарратив фейковый. Он напомнил, что уже подобные случаи в нашей стране наблюдались, однако все увидели, что по итогу из этого всего вышло. <Не соответствуя цензу он (Баграт Галстанян, лидер движения <Священная борьба> - ред.) хотел стать кандидатом в премьеры, начать политическую деятельность, свергнуть власть. Потом мы увидели, что произошло>, - сказал он.

Политическая деятельность, по словам Пашиняна, предусматривает участие в выборах в Национальное Собрание, Совет старейшин, на пост главы правительства. В обратном случае, это общественная деятельность. <Или они хотят создать политическую силу, которой будут управлять в тени, словно дергая за нити, как в театре марионеток. Но Армения - это же не проходной двор, и, по моему убеждению, не театр марионеток>, - заключил премьер.

Напомним, что меценат и президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Он содержится в УИУ "Ереван- Кентрон" (известный "подвал КГБ" в здании СНБ Армении). Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает.

Днями ранее он заявил, что начал процесс формирования политической команды. "Наш первый же митинг подтвердил главный страх властей: наш народ уверен в своей силе и не будет сломлен репрессиями. Я хотел бы ещё раз поблагодарить десятки тысяч моих соотечественников, проявивших гражданское мужество 4 июля и по сей день. Я также искренне благодарен всем, кто выражает мне поддержку. Моё послание в эти дни много обсуждалось, но, к сожалению, звучали и различные, оторванные от реальности интерпретации. Думаю, я выразился предельно ясно: мы создадим принципиально новую политическую силу. Я испытываю огромное уважение к политическим силам и деятелям, которые до сих пор ведут настоящую борьбу с антинародной политикой правительства Никола Пашиняна (премьер-министр РА- ред.). Но у нас есть своё видение построения светлого будущего для Армении. И мы пойдём своим путём, с нашей новой командой, не исключая внутриполитического сотрудничества с единомышленниками. Мы постараемся объединить наш народ вокруг справедливости и великих целей. Мы отвергнем чёрно-белое и другие искусственные разделения, навязанные этой властью обществу, которые направлены на разделение и ослабление нашей страны", - говорится в заявлении Самвела Карапетяна.