Среда, 16 Июля 2025 18:15

АрмИнфо. Госдума на пленарном заседании 16 июля приняла закон о ратификации соглашения с правительством Армении о деятельности Российско-Армянского университета в Ереване, передает РИА Новости.

Законопроектом предлагается ратифицировать соглашение между правительством РФ и правительством Республики Армения об условиях деятельности в Армении Российско-Армянского университета, подписанное в Москве 20 декабря 2024 года.

Соглашение направлено на дальнейшее совершенствование педагогической, научной, хозяйственной и финансовой деятельности университета, усиление инструментов управления университетом с учетом интересов его учредителей, а также на укрепление положительного имиджа РФ в Республике Армения и мировом гуманитарном пространстве.

Университет является межгосударственной образовательной организацией высшего образования, находящейся в совместном ведении России и Армении, университет является государственным университетом Армении и имеет статус фонда.