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АрмИнфо. Госдума на пленарном заседании 16 июля приняла закон о ратификации соглашения с правительством Армении о деятельности Российско-Армянского университета в Ереване, передает РИА Новости.
Законопроектом предлагается ратифицировать соглашение между правительством РФ и правительством Республики Армения об условиях деятельности в Армении Российско-Армянского университета, подписанное в Москве 20 декабря 2024 года.
Соглашение направлено на дальнейшее совершенствование педагогической, научной, хозяйственной и финансовой деятельности университета, усиление инструментов управления университетом с учетом интересов его учредителей, а также на укрепление положительного имиджа РФ в Республике Армения и мировом гуманитарном пространстве.
Университет является межгосударственной образовательной организацией высшего образования, находящейся в совместном ведении России и Армении, университет является государственным университетом Армении и имеет статус фонда.
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|Оппозиционный депутат: Наличие в стране политзаключенных стало зависеть от готовности Пашиняна идти на уступки
|Премьер назвал фейковым нарратив о создании Самвелом Карапетяном политической силы: <Армения - это не театр марионеток>
|Госдума приняла закон о ратификации соглашения с правительством Армении о деятельности Российско-Армянского университета в Ереване
|Обвинения в терроризме, выдвигаемые против ААЦ, являются частью сфабрикованной дезинформационной кампании - иерей
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|Глава МИД Армении уходит в 10-дневный отпуск
|Осканян Пашиняну: Аутсорсинг услуг - это управление, а аутсорсинг "коридора" - это территориальная уступка
|Президент Армении выразил благодарность Ливану за позицию по антиармянским формулировкам в заявлении ОИС
|Секретарь Совбеза Армении попрощался с послом Великобритании
|Премьер разъяснил: Сомнения ОДКБ в вопросе границ Армении - стали отправной точкой разногласий
|Армения хочет стать членом Европейского Союза - Пашинян
|Вице-премьер Армении провел переговоры с коллегой из Люксембурга
|Пашинян: уверен, что в вопросе мира с Азербайджаном и Турцией народ содействует нам
|Омбудсмен Армении требует от компетентных органов разъяснений в связи с ростом числа самоубийств в тюрьмах
|Премьер - Мы не нарушаем презумпцию невиновности кого- либо
|Пашинян: вступление Армении в ШОС укладывается в логику сбалансированной и взвешенной политики
|Все предложения обсуждаются исключительно в контексте суверенитета, юрисдикции и территориальной целостности Армении - Пашинян
|В Аштараке стартовала Летняя научная школа для старшеклассников
|Практически в ходе всех переговоров, которые ведут власти Армении, поднимается вопрос об армянских военнопленных
|В переговорах по урегулированию нагорно- карабахского конфликта нет ни одной существенной детали, о которой не знала бы общественность Армении - Пашинян
|Предварительное подписание мирного договора с Азербайджаном в повестке - Пашинян
|Премьер-министр РА не считает, что по его личной инициативе развернута кампания против ААЦ
|Начальник Генштаба Армении отправился на конференцию командования сухопутных войск Европы
|Никол Пашинян: Один из этих факторов безопасности - Армения как перекресток международных грузоперевозок
|В Софии состоялись армяно-болгарские межмидовские политконсультации
|Есть недоверие: Пашинян о том, почему бездействует рабочая группа РА-РФ-АР
|Оппозиционер: Инициатива армянских властей отобрать здание постпредства НКР в Ереване - сигнал азербайджанцам о намерении навсегда закрыть страницу Арцаха
|Глава САР: Пашинян своими действиями против Армянской Церкви пытается обесценить ее
|У Армении новый министр окружающей среды
|В результате сильного ветра зафиксировано 10 чрезвычайных ситуаций - МВД
|Диалог через историю армянского кино: На «Золотом абрикосе» состоялась премьера фильма Тамары Степанян «Мои армянские призраки»
|В Армении станет чуть прохладнее - прогноз синоптиков
|Глав САР обратился к Пашиняну
|Самвелу Карапетяну предъявлено новое обвинение в отмывании денег - защита
|Фонд "Гегард": Результаты генетических и археологических исследований подтвердили наличие армянского присутствия в Волжской Булгарии
|Парламентская дипломатия играет большую роль в динамичном развитии армяно-французских отношений - итоги визита Симоняна во Францию
|Плановые отключения электроэнергии 16 июля
|Пашинян командировал главу МВД Армении в Грузию
|Пашинян назначил нового военного атташе во Францию
|Советник Аятоллы Хаменеи: Азербайджан совершает действия, которые не соответствуют интересам исламского мира
|После 14-летнего перерыва, в Ереване прошло открытие XII Всеармянского молодежного и студенческого слета АРФД
|Бывшему мэру Эчмиадзина Диане Гаспарян предъявлены обвинения - СМИ
|За полгода в Армении было зарегистрировано 526 наездов, в результате которых погибли 33 человека
|В Японии надеются на скорейшее подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном
|Дипломат: Предоставление экстерриториального коридора через Сюник - катастрофой для долгосрочного суверенитета и нацбезопасности Армении
|За полгода в Армении было зарегистрировано 526 ДТП, в которых погибли 33 человека
|В Армению прибыл Общественный защитник Словакии Роберт Доброводский
|Великобритания сменит посла в Армении
|Free Armenian Prisoners: Рубен Варданяна и другие армянские пленные лишены всякой возможности доказать свою невиновность в бакинском постановочном суде
|Болгарские депутаты ознакомились с условиями работы посольства Болгарии в Ереване
|Армения в качестве наблюдателя примет участие в учениях НАТО
|Читать больше
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