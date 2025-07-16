Среда, 16 Июля 2025 17:43

АрмИнфо. На сегодняшней пресс-конференции Никол Пашинян сравнил идею предоставления контроля над коридором, проходящим через суверенную территорию Армении, с передачей третьей стороне на аутсорсинг национальной инфраструктуры, такой как аэропорт, железные дороги или почтовые службы. Эта аналогия абсурдна, вводит в заблуждение и опасна. Об этом заявил экс-глава МИД Армении Вардан Осканян.

Дипломат констатировал, что аутсорсинг управления аэропортом или почтовой службой - это коммерческое соглашение, при котором национальная юрисдикция полностью сохраняется. По его словам, в таких условиях Армения продолжает осуществлять суверенитет над своей территорией, воздушным пространством и правовой системой. Он добавил, что это стандартные государственно-частные партнерства, используемые во всем мире для содействия развитию, модернизации и повышению эффективности, сохраняя при этом полный национальный контроль.

"Напротив, концепция "коридора", которую требует Азербайджан и которую иногда поддерживают внешние державы, подразумевает нечто совершенно иное: экстерриториализацию армянских земель. Она предполагает полосу суверенной территории, выведенную из-под правового, административного и охранного контроля Армении, переданную де-факто или де-юре другой державе. Это не коммерческая сделка; это ущемление суверенитета",- заметил Осканян.

Дипломат заметил, что различие простое, но фундаментальное: аутсорсинг услуг - это управление, а аутсорсинг "коридора" - это территориальная уступка.

Осканян заметил, что риторический обман Пашиняна размывает эту грань, дезориентируя общественное сознание и опасно снижая планку будущих уступок. "Предположить, что передача юрисдикции над транзитным маршрутом сродни предоставлению концессии на управление аэропортом Звартноц, - значит путать аренду услуги с отказом от границы.

Если бы это сравнение было верным, любую концессию колониальной эпохи можно было бы переименовать в модернизацию. Но история учит обратному. Территориальный суверенитет - это не договор управления, а основа государственности. Предлагая передать управление коридором через Сюникскую область Армении третьей стороне, якобы для обеспечения беспрепятственного доступа Азербайджана к своему эксклаву Нахиджевань, Никол Пашинян рискует поставить под угрозу суверенитет и территориальную целостность Армении под видом региональной "связности"", - добавил он.

При этом дипломат уверен, что Коридор, находящийся под контролем третьей стороны, независимо от того, кто им управляет, создаст опасный прецедент. "Он фактически создаст экстерриториальный маршрут через территорию Армении, подчиняя национальный суверенитет транзитным правам государства, которое не только отказывается отказаться от насилия, но и продолжает угрожать безопасности и жизнеспособности Армении. Такой коридор, даже если номинально будет управляться "нейтральными" субъектами, на практике будет служить механизмом азербайджанского экспансионизма", - заключил Осканян.