Среда, 16 Июля 2025 17:05

АрмИнфо. Армения хочет стать членом Европейского Союза. Об этом 16 июля на пресс-конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, этот вопрос обсуждался в ходе его недавнего визита в Брюссель, где с руководством ЕС обсуждались перспективы развития отношений Армении с ЕС. Несмотря на принятый в стране закон "О начале процесса вступления в ЕС", это не означается автоматического вступления в данную структуру. Для этого требуется согласие всех государств - членов Европейского Союза. Кроме того, продолжил Пашинян, сама страна должна соответствовать критериям ЕС.

В ходе переговоров в Брюсселе, премьер- министр РА напомнил своим собеседникам о том, что Армения имеет программы реформ и стратегию, которые в любом случае будут реализованы. Реализация программ реформ, соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, а в ближайшее время и новой повестки отношений между Арменией и ЕС, приведет к тому, что страна по всем параметрам будет соответствовать европейским стандартам. После этого станет ли страна членом ЕС или нет, в любом случае она будет соответствовать ее стандартам.

Пашинян подчеркнул, что по сравнению с 2019 годом пассажирские перевозки между Арменией и странами ЕС выросли почти на 400%. В этой связи он указал на важность активизации процесса либерализации визового режима. Премьер добавил, что имеются случаи, когда граждане месяцами не могут получить визы для посещений той или иной страны ЕС. Все эти вопросы обсуждались в столице Бельгии.