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|Премьер - Мы не нарушаем презумпцию невиновности кого- либо
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|Все предложения обсуждаются исключительно в контексте суверенитета, юрисдикции и территориальной целостности Армении - Пашинян
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АрмИнфо. Армения хочет стать членом Европейского Союза. Об этом 16 июля на пресс-конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.
По его словам, этот вопрос обсуждался в ходе его недавнего визита в Брюссель, где с руководством ЕС обсуждались перспективы развития отношений Армении с ЕС. Несмотря на принятый в стране закон "О начале процесса вступления в ЕС", это не означается автоматического вступления в данную структуру. Для этого требуется согласие всех государств - членов Европейского Союза. Кроме того, продолжил Пашинян, сама страна должна соответствовать критериям ЕС.
В ходе переговоров в Брюсселе, премьер- министр РА напомнил своим собеседникам о том, что Армения имеет программы реформ и стратегию, которые в любом случае будут реализованы. Реализация программ реформ, соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, а в ближайшее время и новой повестки отношений между Арменией и ЕС, приведет к тому, что страна по всем параметрам будет соответствовать европейским стандартам. После этого станет ли страна членом ЕС или нет, в любом случае она будет соответствовать ее стандартам.
Пашинян подчеркнул, что по сравнению с 2019 годом пассажирские перевозки между Арменией и странами ЕС выросли почти на 400%. В этой связи он указал на важность активизации процесса либерализации визового режима. Премьер добавил, что имеются случаи, когда граждане месяцами не могут получить визы для посещений той или иной страны ЕС. Все эти вопросы обсуждались в столице Бельгии.
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|Обвинения в терроризме, выдвигаемые против ААЦ, являются частью сфабрикованной дезинформационной кампании - иерей
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|Армения хочет стать членом Европейского Союза - Пашинян
|Вице-премьер Армении провел переговоры с коллегой из Люксембурга
|Пашинян: уверен, что в вопросе мира с Азербайджаном и Турцией народ содействует нам
|Омбудсмен Армении требует от компетентных органов разъяснений в связи с ростом числа самоубийств в тюрьмах
|Премьер - Мы не нарушаем презумпцию невиновности кого- либо
|Пашинян: вступление Армении в ШОС укладывается в логику сбалансированной и взвешенной политики
|Все предложения обсуждаются исключительно в контексте суверенитета, юрисдикции и территориальной целостности Армении - Пашинян
|В Аштараке стартовала Летняя научная школа для старшеклассников
|Практически в ходе всех переговоров, которые ведут власти Армении, поднимается вопрос об армянских военнопленных
|В переговорах по урегулированию нагорно- карабахского конфликта нет ни одной существенной детали, о которой не знала бы общественность Армении - Пашинян
|Предварительное подписание мирного договора с Азербайджаном в повестке - Пашинян
|Премьер-министр РА не считает, что по его личной инициативе развернута кампания против ААЦ
|Начальник Генштаба Армении отправился на конференцию командования сухопутных войск Европы
|Никол Пашинян: Один из этих факторов безопасности - Армения как перекресток международных грузоперевозок
|В Софии состоялись армяно-болгарские межмидовские политконсультации
|Есть недоверие: Пашинян о том, почему бездействует рабочая группа РА-РФ-АР
|Оппозиционер: Инициатива армянских властей отобрать здание постпредства НКР в Ереване - сигнал азербайджанцам о намерении навсегда закрыть страницу Арцаха
|Глава САР: Пашинян своими действиями против Армянской Церкви пытается обесценить ее
|У Армении новый министр окружающей среды
|В результате сильного ветра зафиксировано 10 чрезвычайных ситуаций - МВД
|Диалог через историю армянского кино: На «Золотом абрикосе» состоялась премьера фильма Тамары Степанян «Мои армянские призраки»
|В Армении станет чуть прохладнее - прогноз синоптиков
|Глав САР обратился к Пашиняну
|Самвелу Карапетяну предъявлено новое обвинение в отмывании денег - защита
|Фонд "Гегард": Результаты генетических и археологических исследований подтвердили наличие армянского присутствия в Волжской Булгарии
|Парламентская дипломатия играет большую роль в динамичном развитии армяно-французских отношений - итоги визита Симоняна во Францию
|Плановые отключения электроэнергии 16 июля
|Пашинян командировал главу МВД Армении в Грузию
|Пашинян назначил нового военного атташе во Францию
|Советник Аятоллы Хаменеи: Азербайджан совершает действия, которые не соответствуют интересам исламского мира
|После 14-летнего перерыва, в Ереване прошло открытие XII Всеармянского молодежного и студенческого слета АРФД
|Бывшему мэру Эчмиадзина Диане Гаспарян предъявлены обвинения - СМИ
|За полгода в Армении было зарегистрировано 526 наездов, в результате которых погибли 33 человека
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|Дипломат: Предоставление экстерриториального коридора через Сюник - катастрофой для долгосрочного суверенитета и нацбезопасности Армении
|За полгода в Армении было зарегистрировано 526 ДТП, в которых погибли 33 человека
|В Армению прибыл Общественный защитник Словакии Роберт Доброводский
|Великобритания сменит посла в Армении
|Free Armenian Prisoners: Рубен Варданяна и другие армянские пленные лишены всякой возможности доказать свою невиновность в бакинском постановочном суде
|Болгарские депутаты ознакомились с условиями работы посольства Болгарии в Ереване
|Армения в качестве наблюдателя примет участие в учениях НАТО
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