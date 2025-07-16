Среда, 16 Июля 2025 16:34

АрмИнфо. В ходе гибридных угроз в политическое поле Армении порой вбрасываются такие заявления, вокруг которых формируют шумовой эффект, которые не укладываются в логику происходящих в регионе событий. Об этом 16 июля на пресс-конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, одним из таких проявлений гибридной угрозы являются утверждения о том, что мир с Турцией невозможен. "А что же мы должны предложить, войну Турции? Вы хоть понимаете, о чем вы говорите?"- задал вопрос премьер.

Он напомнил о своих же словах о том, что между Арменией и Азербайджаном войны не будет, будет мир. Исходя из этого, власти Армении работают на долгосрочную перспективу. "Уверен, что народ страны содействует нам в этом вопросе, который является нашей стратегической задачей, и мы продолжим работать над реализацией этой стратегии", - подчеркнул премьер- министр РА.