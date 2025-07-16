Среда, 16 Июля 2025 16:15

АрмИнфо. Мы не нарушаем презумпцию невиновности кого-либо. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе пресс-конференции 16 июля, комментируя вопрос об обвинениях власти в адрес оппозиционных сил и духовенства в терроризме.

Он сослался на опыт самых демократических стран, где в случае подобных громких уголовных дел начинаются политические обсуждения. <То есть, я хочу, чтобы мы отличали политическую оценку от правовой>, - сказал премьер.

По словам главы правительства, было представлено обвинение уполномоченными следственными органами, а политический орган или гражданин реагируют на это, давай оценки. <Это то же самое, если вам скажут не пишите об этом, а дождитесь судебного решения>, - сказал он, обратившись к представителям СМИ.

Пашинян подчеркнул, что в нашей стране должна быть сформирована культура, чтобы представленные оценки были максимально аргументированными.