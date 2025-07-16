Среда, 16 Июля 2025 15:18

АрмИнфо. Вступление Армении в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) укладывается логику проводимой политики сбалансированных и взвешенных подходов. Об этом 16 июля на пресс- конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, Армения уже представила заявку на вступление в ШОС. Пашинян напомнил, что ранее республика в этой структуре имела статус наблюдателя. "Так что это не то, что мы появились с нуля, не имели там права голоса и вдруг решили стать членами этой организации. Более того, это также связано с существенными и структурными изменениями, происходящими в организации, поскольку обсуждается вопрос об отмене статуса наблюдателя или ассоциированного члена. Армения хочет иметь партнеров на западе, востоке, юге и севере", - отметил премьер-министр РА.