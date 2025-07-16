Среда, 16 Июля 2025 15:15

АрмИнфо. Все предложения в рамках нормализации армяно- азербайджанских отношений обсуждаются исключительно в контексте суверенитета, юрисдикции и территориальной целостности Армении. Подобное в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он напомнил, что в 2022 году, когда говорилось о таможенном и пограничном контроле в случае открытия коммуникаций, бытовало мнение, что азербайджанские граждане не захотят взаимодействовать с соответствующими армянскими органами. <Мы заявили тогда, что готовы предложить вариант Front-office и Back-office, который применяется во всем мире. Есть страны, делегирующие свои таможенные и пограничные услуги действующим в этой сфере профессиональным международным организациям. В то время мы сделали такое предложение, но тогда оно принято не было>, - напомнил премьер, заметив, что в последнее время оно и вовсе не обсуждалось. Однако в случае интереса с азербайджанской стороны, по словам Пашиняна, Республика Армения готова вновь рассмотреть этот вариант.

При этом он сослался на прогнозы экспертов, что с течением времени - 5-10 лет - и развитием технологий на пропускных пунктах и в аэропортах, человек будет просто подносить свой паспорт и проходить. Это не означает что человеческий фактор будет полностью исключен, но просмотр и проверку документов станут осуществлять с помощью технологий.

Пашинян заметил, что сейчас другого варианта решения данного вопроса нет, в обратном случае он бы его представил. <Я это говорю, чтобы не допустить манипуляции и разночтения>, - сказал премьер.