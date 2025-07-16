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 Среда, 16 Июля 2025 15:05
Александр Аванесов

Практически в ходе всех переговоров, которые ведут власти Армении, поднимается вопрос об армянских военнопленных

Практически в ходе всех переговоров, которые ведут власти Армении, поднимается вопрос об армянских военнопленных

АрмИнфо.  Практически в ходе всех переговоров, которые ведут власти Армении, поднимается вопрос об армянских военнопленных. Об этом 16 июля на пресс- конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, отвечая на вопрос о том, соответствует ли действительности публикации в прессе, согласно которым якобы премьер-министр РА отказался обратиться к президенту США Дональду Трампу по данной проблеме.

Глава армянского кабмина заметил, что не знает о какой публикации идет речь, и по этой причине не намерен ее комментировать.  "Но я говорю о всех возможных случаях. Не было ни одного разговора, в ходе которого не затрагивался бы этот вопрос", - заявил   Пашинян.

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