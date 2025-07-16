Среда, 16 Июля 2025 14:27

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян не считает, что по его личной инициативе развернута кампания против Армянской Апостольской Церкви.

Выступая 16 июля на пресс-конференции в Ереване, Пашинян заметил, что не может разворачивать кампанию против церкви, поскольку никто не может защищать то, чего в реальности не существует и не может иметь место. Премьер подчеркнул, что для него и его семьи Армянская Апостольская Церковь - это святыня, против которой невозможно разворачивать кампанию. "То, что мы делаем, делается во имя церкви, потому что в противном случае проявили бы полное равнодушие к тем разрушительным процессам, которые происходят в ААЦ, особенно в тех условиях, при которых деятельность некоторых представителей духовенства наносит прямой ущерб самой церкви", - сказал глава правительства.

Он добавил, что будучи верующим сторонником ААЦ выступает за ее "ремонт". Пашинян выразил уверенность в том, что эту его позицию разделяют тысячи людей, в том числе, и вся армия последователей Армянской церкви, которые не могут не видеть падение церкви. В частности, как заметил глава государства, некоторые священники из иерархов ААЦ выступили с заявлениями о том, мол, о чем вы говорите, кто сможет прожить без женщины один месяц. "А это означает, что те, кто нарушает обет безбрачия, они не придерживаются и постов в великие праздники. Я не проклинал и не проклинаю их, я всего лишь заявлял о начале процесса по освобождению Патриархии от такого рода священнослужителей", - сказал премьер- министр РА.

Напомним, что премьер Армении запустил в мае кампанию против Армянской Апостольской Церкви. В частности он заявил, что у него есть доказательства нарушения обета безбрачия рядом священнослужителей, в том числе и Католикосом Всех армян Гарегина II, который, по его мнению, должен сложить с себя сан. Между тем, независимые эксперты склоны считать, что данная антицерковная кампания продиктована из вне. 18 июня был задержан и затем заключен под стражу сроком на 2 месяца меценат и президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. 25 июня сотрудники правоохранительных органов начали обыски в домах сторонников движения "Священная борьба" и лиц с оппозиционными взглядами. В СК заявили, что участники и лидеры движения якобы планировали теракты и захват власти в Армении. По обвинению в попытке "захвата власти" было задержано 16 человек, в том числе и лидер движения архиепископ Баграт Галстанян А 28 июня Ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать предстоятеля Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви, архиепископа Микаэла Аджапахяна сроком на два месяца. Архиепископ Микаэл Аджапахян обвиняется в призывах к насильственному свержению власти. Этому предшествовало проникновение правоохранителей на территорию Первопрестольного Святого Эчмиадзина. Задержания и аресты продолжаются.