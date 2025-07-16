Среда, 16 Июля 2025 14:04

АрмИнфо. По приглашению Европейского командования США, с 14 июля в Германии находится первый заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба ВС Армении генерал-лейтенант Эдвард Асрян для участия в конференции командования сухопутных войск Европы.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, в рамках конференции начальник Асрян провел рабочую встречу с командующим сухопутными войсками Франции, генералом Пьером Шиллем. В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества вооруженных сил Армении и Франции.

Он также провел ряд неофициальных встреч с высокопоставленными военными сухопутных войск США и европейских армий.