Среда, 16 Июля 2025 13:58

АрмИнфо. Республика Армения заинтересована и хочет, чтобы в регионе открылись транспортные инфраструктуры, в том числе из Армении в Армению по территории Азербайджана, из Азербайджана в Азербайджан по территории Армении, двусторонний товарооборот, международная коммуникация из Армении по территории Азербайджана в третьи страны и наоборот, и транзитные перевозки. Об этом в ходе пресс-конференции 16 июля заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы журналистов.

Он в очередной раз подчеркнул, что все эти процессы должны происходить под юрисдикцией, суверенитетом и в рамках территориальной целостности Республики Армения.

<Это важно зафиксировать, потому что любые дальнейшие обсуждения были и будут проходить в этой логике контексте. То есть мы никогда не обсуждали, не обсуждаем и не будем обсуждать что-либо, что противоречило бы этой позиции>, - подчеркнул глава правительства.

При этом он обратил внимание на то, что в проекте <Перекресток мира>, который и предусматривает деблокаду транспортных коммуникаций, отмечено, что Армения готова к определенным упрощениям. <Сегодня в мире есть конкуренция между странами в контексте осуществления грузоперевозок, перевозки энергоресурсов и т.д. по территории своей страны. Это тоже надо учитывать>, - сказал Пашинян. Премьер выразил удивление в связи с тем, что определенные лица, силы пытаются представить перезапуск железной дороги по территории Армении как трагедию. Тогда как, по его мнению, трагедия именно в том, что по территории нашей страны нет транзитной железной дороги.

<Когда говорят, что безопасность страны связана в первую, вторую, третью, четвертую очередь от армии - это означает, что безопасности нет, и необходимо, чтобы безопасность зависела и от других факторов>, - отметил премьер, выразив уверенность, что Армения станет перекрестком международных грузоперевозок, что также является одним из этих факторов безопасности.

В этой связи Пашинян заявил о готовности сделать из Армении транзитную страну, как в региональном, международном, так и в глобальном смысле. <И, конечно, мы должны попытаться предложить привлекательные условия под юрисдикцией и суверенитетом РА, чтобы убедить международных инвесторов, что это верный путь, это безопасная и эффективная инвестиционная среда>, - подчеркнул глава правительства. Он заметил, что доверие к инвестиционной среде может повысить участие глобальных игроков. <Мы по всем этим направлениям продолжаем обсуждения>, - заключил он.