Среда, 16 Июля 2025 13:54

АрмИнфо. Формат трехсторонней рабочей группы по разблокированию транспортных коммуникаций региона под сопредседательством вице-премьеров Армении, России и Азербайджана уже давно не действует. Об этом 16 июля на пресс- конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, бездействие данного формата связано с известными обстоятельствами. В первую очередь, речь идет о разночтениях по тексту трехстороннего заявления лидеров трех стран, комментариях вокруг имеющегося текста. Как отметил Пашинян, присутствует и элемент взаимного недоверия.

Отметим, что еще а марте текущего года вице-премьер РФ Алексей Оверчук отмечал, что трехсторонняя рабочая группа между Москвой, Ереваном и Баку не закрыта, и Россия с радостью продолжит ее работу, если Армения и Азербайджан обратятся с соответствующим заявкой. "Что касается трехсторонней рабочей группы вице-премьеров (вице-премьера России Алексея Оверчука, вице-премьера Армении Мгера Григоряна, вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева - ред.), то она образована совместным заявлением глав РФ, Армении и Азербайджана. Сейчас она находится в "спящем" состоянии. Это можно зафиксировать, но мы знаем, что есть контакты между партнерами по этой теме", - сказал Оверчук, слова которого приводит ТАСС. Российский вице­премьер также добавил, что трехстороннюю рабочую группу никто не закрывал. "Если к нам обратятся партнеры и мы сможем быть чем-то полезны, то, конечно, мы будем рады продолжить эту работу. Но это зависит от партнеров", - подчеркнул Алексей Оверчук.

Напомним, что стороны провели ряд встреч в таком формате, но в последнее время работа была остановлена.