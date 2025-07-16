Среда, 16 Июля 2025 12:54

АрмИнфо. Власти Армении запланировали очередную уступку в виде подарка в контексте армяно-азербайджанских и армяно- турецких переговоров. Так оппозиционный депутат от фракции "Честь имею" Тигран Абрамян прокомментировал информацию о требовании Генпрокуратуры изъять здание постпредства Арцаха в Ереване.

"Генеральная прокуратура обратилась в Административный суд с иском против Комитета кадастра, требуя признать недействительной государственную регистрацию права собственности правительства Нагорного Карабаха в Ереване.

Речь идёт о признании недействительной государственной регистрации права собственности на здание представительства НКР, расположенного по адресу: улица Н. Заряна, 17А.

Иными словами, правительство пытается захватить здание, имеющее статус места сбора жителей Арцаха и размещения государственных учреждений, давая понять азербайджанцам, что оно намерено закрыть страницу Арцаха и сломить любое сопротивление", - заключил Абрамян.