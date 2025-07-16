Среда, 16 Июля 2025 12:04

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян своими действиями против Армянской Апостольской Церкви (ААЦ) пытается обесценить ее, заявил РИА Новости глава Союза армян России Ара Абрамян.

"Он прекрасно понимает, что у него рейтинг резко падает. Он понимает, что Церковь - это единственный институт, который может объединить армянский народ и может свое слово сказать во время выборов (в парламент в 2026 году. - Прим. ред.). И он просто стал заниматься церковью", - сказал он.

По словам Абрамяна, никакого отношения к ААЦ сам Пашинян не имеет, он даже никогда не проявлял себя как верующий человек.

"Он даже морального права не имеет заниматься церковью и возглавлять какое-то движение. Чтобы возглавлять какое-то такое движение, иметь отношение к церкви - я не знаю, какой человек должен быть святой. Но он далеко не святой. И вот так, исходя из своих личных интересов, он хочет сейчас обесценивать церковь. Но это его работа - обесценивать", - отметил собеседник агентства.

Он напомнил, что ААЦ играет для армян очень важную роль. "Вы знаете, у нас был период, когда веками не было государства. Церковь заменила государство. Церковь сохранила наш язык. Церковь сохранила нашу веру. Церковь объединила нас, чтобы мы не терялись. Если бы церкви не было, мы бы потерялись в разные государства. Сейчас не было бы армянского государства. И ценностей бы не было армянских. У нас не было бы такого хранилища книжного, как Матенадаран", - добавил он.

На вопрос о том, может ли Пашинян пойти на арест католикоса Гарегина II, Абрамян ответил, что от премьера можно ожидать чего угодно. При этом действующий глава церкви назначил многих иерархов, а вместе они крестили большое количество армян.

"А что, они все уже вне Церкви? Я даже слова эти не могу повторять. И мне даже за него стыдно, за эти слова, которые он говорит о Церкви", - отметил Абрамян.

Напомним, что 27 июня силовики с целью арестовать главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаела Аджапахяна проникли на территорию резиденции Католикоса в Первопрестольном Эчмиадзине. Данные действия правоохранителей вызвали широкий общественный резонанс. Позже рмянский премьер в рамках своей антицерковной кампании, запущенной в конце мая этого года, заявил о готовности возглавить процесс по отстранению от трона Католикоса всех армян. 7 июля в армянских СМИ началась тиражироваться информация, что в ближайшее время силовики предпримут еще одну атаку на Армянскую Апостольскую Церковь.