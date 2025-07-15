Вторник, 15 Июля 2025 19:42

АрмИнфо. Результаты генетических и археологических исследований подтвердили наличие армянского присутствия в Волжской Булгарии, расположенной в Поволжье, а также их значительное влияние на архитектуру и важную роль в экономической и культурной жизни региона.

Как отмечается в поступившем в АрмИнфо сообщении от фонда "Гегард", исследование проводилось учеными из российского научно-технического университета "Сириус" в сотрудничестве с Институтом общей генетики имени Вавилова Российской академии наук и научно-исследовательским институтом антропологии Московского государственного университета. Согласно полученным данным, армянский след начинает прослеживаться со средневековья, особенно в период с X по XI века.

В рамках исследования ученые проанализировали ДНК трех человек, похороненных вблизи храма, известного как "греческая палата". Как пояснили в фонде, исследователи предполагают, что этот небольшой христианский храм, вероятно, имеет армянские истоки. К такому выводу они пришли во время раскопок руин храма и прилегающих южных и юго-восточных участков, где археологи обнаружили и исследовали 113 христианских захоронений. Так, согласно источнику, геномный анализ двух мужчин подтвердил их армянское происхождение, что свидетельствует о миграции с Кавказа или Анатолии.

"Это означает, что их предки пришли с юга, вероятно, как торговцы или ремесленники", - поясняется в сообщении.

Кроме того, в фонде обратили внимание, что археологические раскопки в "греческой палате" проводились дважды: первый раз в 1916 году под руководством В. Ф. Смолина и затем в середине 1940-х годов А.П. Смирновым. Структурные и габаритные особенности храма, а также надгробия с надписями на армянском языке позволили отождествить его с армянскими монастырями Нораванка, Феодосии и древнего Крыма XIV века.

В результате раскопок также было установлено, что предметы, найденные в некоторых могильных ямах, имеют значительное сходство с изделиями армянских ремесленников из средневекового города Ани.

"Найденные черепа на этом кладбище выявили принадлежность останков арменоидному типу. Среди них также была китаянка. Судя по всему, многие христиане, жившие в Булгаре, нашли свое последнее пристанище на кладбище армянской колонии", - резюмировали в фонде.

Отметим, что Волжская Булгария является историческим государством, находившееся в Среднем Поволжье и в районе бассейна реки Кама. Оно существовало с X до XIII века.