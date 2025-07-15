Вторник, 15 Июля 2025 17:48

АрмИнфо. Азербайджан совершает действия, которые не соответствуют интересам исламского мира. Об этом Советник Верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти заявил на встрече с министром внутренних дел Пакистана Сайедом Мохсеном Накви, находящимся с визитом в Тегеране, передают СМИ.

"У вас тесные отношения с Азербайджанской Республикой, но будьте осторожны: Азербайджан предпринимает действия, не отвечающие интересам исламского мира", - отметил он.

Велаяти заметил, что Азербайджан организует встречу исполняющего обязанности президента Сирии Ахмеда аш-Шараа "с представителями сионистского режима и поставляет нефть в Израиль, одновременно с преступлениями Израиля против палестинцев".

Велаяти призвал Пакистан потребовать от Азербайджанской Республики отчета.

"Вы должны спросить их, почему они предпринимают действия, противоречащие интересам мусульман и исламского мира ", - заключил он.

Отметим, что во время июньской агрессии Израиля против Ирана в СМИ было множество публикаций о том, что Азербайджан содействует израильской стороне в этой агрессии. Кроме того, отмечалось, что беспилотники на Иран запускались с территории Азербайджана.