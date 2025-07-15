Вторник, 15 Июля 2025 17:43

АрмИнфо. В Армении состоялось открытие XII Всеармянского молодежного и студенческого слета АРФ "Дашнакцутюн". Это мероприятие прошло впервые после 14-летнего перерыва

В рамках слета около 400 представителей молодежи из 17 стран мира прибыли в Армению для участия в церемонии открытия слета и шествии к памятнику Араму Манукяну. На церемонии присутствовали члены Верховного органа АРФД и депутаты парламента Армении.

Как подчеркнул в своей речи представитель Верховного органа АРФД Ишхан Сагателян, такое количество участников, собравшихся в трудные для страны и армянской общественности времена, является четким посланием. Он отметил, что это ответ всем тем, кто за последние годы

предпринимал попытки разрушить связь между Арменией и Диаспорой, а также пытался препятствовать въезду армянской молодежи в страну.

Кроме того, как подчеркнул дашнакцакан, это свидетельствует о том, что даже незаконные действия, такие как задержания представителей молодежного движения АРФД, не могут остановить армянский народ в его борьбе за свои права.

"Слет является ответом всем тем, кто считает, что преследования членов АРФД могут заставить нас отступить. Однако после каждого удара мы становимся только сильнее. Это также ответ тем, кто полагает, что армянская молодежь смирилась с поражениями и что армянская диаспора безразлична к Родине. Мы будем последовательно продолжать борьбу за достижение наших национальных целей", - добавил представитель Верховного органа АРФД.

Сагателян в этом связи обратил внимание, что молодежь АРФ "Дашнакцутюн" на протяжении всей своей истории принимала на себя ответственность в судьбоносные для армянского народа моменты и с честью несла ее. "Я уверен, что мы продолжим нашу борьбу и доведем ее до справедливого и победного завершения. Да здравствует Арцах, да здравствует Республика Армения, да здравствует Диаспора и молодежное движение АРФД, которые коллективной волей достигнут своих целей," - резюмировал Сагателян.

Напомним, что 9 июля представители правоохранительных органов Армении провели обыски в домах ряда членов АРФ "Дашнакцутюн", в том числе и депутата парламента от оппозиционной фракции "Армения" Гегама Манукяна. Как сообщили в пресс- службе Следственного комитета Армении, по делу о подготовке "террористического акта" задержаны 7 человек. Позже был также задержан член молодежного крыла партии Андраник Чамичян. Дашнакцаканы уверены, что задержания их соратников - очередной политический заказ.