Вторник, 15 Июля 2025 16:44

АрмИнфо. Антикоррупционный комитет Армении предъявил обвинения бывшему мэру Эчмиадзина Диане Гаспарян. Об этом сообщает газета "Жоховурд", отмечая, что ей инкриминируются отмывание денег и превышение должностных полномочий.

"В Антикоррупционном комитете ведется расследование уголовного производства, связанного с злоупотреблением должностными полномочиями, а также с предоставлением ложной информации или сокрытием данных в декларации", - добавили в источнике.

Газета добавляет, что уголовное производство было возбуждено на основе материалов, направленных в Генеральную прокуратуру Комиссией по предотвращению коррупции, после изучения статьи в СМИ "Свекровь Дианы Гаспарян начала незаконное строительство в Эчмиадзин".

В Антикоррупционном комитете пока никак не комментируют данную информацию газеты.

Ранее АрмИнфо сообщало, что 15 мая Гаспарян, являющаяся депутатом от партии "Гражданский договор", объявила о отставке. Она объяснила это решение желанием уделять больше времени семье после семилетнего пребывания на посту мэра.

Напомним, что в начале февраля текущего года армянская служба Радио Свобода сообщила, что Гаспарян заключила контракт с индивидуальным предпринимателем Ашотом Мирзояном, своим свекром, на закупку сжатого природного газа для городской администрации 27 января на 13,6 млн драмов. Согласно Закону Армении о государственной службе, если действия или решения должностного лица могут привести к конфликту интересов, оно обязано подать письменное уведомление своему вышестоящему руководству. Однако главы общин не имеют вышестоящего органа, поэтому в таких случаях они должны уведомлять Комиссию по предотвращению коррупции. Однако в Комиссии по предотвращению коррупции сообщили "Азатутюн", что от мэра Вагаршапата не поступало никаких уведомлений о конфликте интересов, а Диана Гаспарян не отказалась от участия в принятии решения и подписала контракт со своим свекром.

При этом это не единственный скандал вокруг семьи Гаспарян. Муж Дианы Гаспарян, Арамаис Мирзоян, является членом фракции "Гражданский договор" в совете старейшин Вагаршапата. Семья мужа Гаспарян без разрешения начала строительство жилых домов в Эчмиадзине. Кроме того, 1,2 гектара земли перешли в собственность семьи мэра при сомнительных обстоятельствах. Член совета общины Аракс от партии "Гражданский договор" Шахен Шахинян сначала купил этот участок на аукционе мэрии Вагаршапата, а затем передал его компании "Наре Плюс", принадлежащей свекрови Гаспарян. Именно на основе этих разоблачений Антикоррупционный комитет Армении возбудил уголовное дело, и Диана Гаспарян была допрошена.