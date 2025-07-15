Вторник, 15 Июля 2025 13:58

АрмИнфо. Армения в качестве наблюдателя примет участие в многонациональных учениях НАТО Agile Spirit 2025 ("Проворный дух 2025"), которые пройдут в Грузии с 25 июля по 6 августа. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Министерство обороны Грузии.

В ведомстве отметили, что Грузия в 12-й раз примет многонациональные международные учения Agile Spirit 2025, которые направлены на повышение уровня боеготовности сил обороны стран-участников, укрепление взаимодействия и оперативных возможностей.

Основными составляющими учений будут командно-штабная часть, грузино­американский тактический конвой на участке дороги Сенаки-Вазиани, комбинированные тренировки со стрельбой, совместные действия сил специальных операций и проверка Центра боевой подготовки сил обороны Грузии.

Agile Spirit 2025 пройдут в Грузии и Турции. Учения, запланированные в Грузии, будут проводиться совместно с западным командованием сил обороны Грузии и Национальной гвардией американского штата Джорджия, в них примут участие военнослужащие из Грузии, США, Турции, Польши, Германии, Италии, Греции, Молдавии, Румынии, Болгарии, Словакии, Литвы и Украины. Представители вооруженных сил Армении и Японии будут присутствовать в качестве наблюдателей.