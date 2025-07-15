Вторник, 15 Июля 2025 12:30

АрмИнфо. Вопрос статуса дороги, проходящей через Сюникскую область Армении, давно находится в центре обсуждения, основная дилемма заключается в том, является ли эта дорога коридором или нет. Так правовед Гоар Мелоян прокомментировала публикацию британского медиа-сайта Middleeasteye под названием "США предлагают контролировать спорный коридор Армения- Азербайджан".

Как пояснила в этой связи Мелоян, если в каком-либо армяно-азербайджанском соглашении или договоре будет указано, что контроль над дорогой, проходящей по территории Армении, передается частной организации сроком на 100 лет, то это будет означать, что Армения фактически предоставила коридор. "В этом случае Азербайджан приобретает "законные" права на территорию Армении", - пояснила она.

Между тем, с правовой точки зрения, как отметила Мелоян, одностороннее заключение такого договора с частной организацией может рассматриваться, как способ избежать открытия коридора. "Таким образом, различие между "коридором" и "не коридором" будет зависеть от того, каким образом будут определены полномочия американской стороны - по армяно-азербайджанскому договору или соглашению, заключенному между Арменией и частной организацией США", - резюмировала правовед.

Ранее пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян заявила, что Армения не обсуждает возможность передачи третьей стороне контроля над своей территорией, связывающей Азербайджан с его Нахиджеванской автономией. Так она отреагировала на слова посла США в Турции, спецпредставителя президента США по Сирии Томаса Баррак о том, что США готовы управлять транспортным коридором через Сюник Армении в попытке продвинуть переговоры Баку и Еревана.

Мегринский маршрут - проект транспортного маршрута длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении, который бы обеспечил транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и его эксклавом Нахиджеванской Автономной Республикой. Открытие транспортных путей в регионе было предусмотрено 9 пунктом трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года лидеров России, Армении и Азербайджана. Меж тем. Азербайджан пытает исказить суть этих договоренностей и заполучить экстерриториальный коридор.