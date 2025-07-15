Вторник, 15 Июля 2025 11:35

АрмИнфо. Для противодействия национальному негативизму в Армении необходимы позитивные, масштабные, новые общественные проекты. Об этом в своей статье пишет член Группы "Альтернативные проекты" Ваге Ованнисян.

"Мы постоянно обсуждаем, какие силы и лидеры пойдут на выборы. Но мы никогда не говорим о том, какие люди пойдут на выборы. Это пугающе тёмный вопрос, но ответ на него определит исход выборов, а значит, и ход событий. Мы не знаем, какие национальные мотивирующие и консолидирующие идеи существуют сейчас. Иногда, и всё чаще, создаётся впечатление, что мы утратили понимание единого общества, единого государства, общих целей и даже каких-то общих норм общежития.

Прежде чем идти на выборы, необходимо подготовить общество к этим выборам. Любой чемпион усиленно тренируется задолго до турнира. Без тренировок нет победы. Это просто невозможно. То же самое и на выборах. Низкий рейтинг соперника не гарантирует победу", - отметил политолог.

Он задался вопросом в том, уверен ли армянский народ, что при сегодняшнем "состоянии региона" общество интересуется Сюником, коридором, происходящим в тюрьмах Еревана и Баку, непоправимыми рисками, которые уже настигают страну, и многим другим, государством в целом.

"Как подготовить общество к выборам? Проблема ясна: трансформировать широко распространенный иррациональный спрос на перемены в

мотивированное голосование. Запустить несколько крупных общественных проектов. Грубо говоря, чтобы привести общество в оптимальную форму перед выборами, необходимо его подготовить. Это достигается путем реализации общественных проектов, которые органически интересны обществу, где люди увидят себя и свое участие. Для этого нужны мысли, ресурсы и менеджмент. Совпадут ли эти три фактора, и ровно через год в Армении наступит новая реальность? Кстати, Никол (премьер-министр РА Никол Пашинян - ред.) делает то же самое для себя. Прекрасно понимая свой низкий рейтинг и усталость от него со стороны общества, он начал реализацию нескольких крупных общественных проектов: массовые репрессии, приятная ложь, социальный подкуп, уголовные дела, аресты, приятная легенда о мире, и я уверен, что за несколько месяцев до выборов он начнет обхаживать граждан за счёт средств госбюджета. Для противодействия этому национальному негативизму необходимы позитивные, масштабные, новые общественные проекты. Только так можно привести общество в состояние готовности, чтобы просто проголосовав в день выборов, в стране произошли перемены. Кстати, только при таком стиле работы возможно и формирование нового правительства, нейтрализовав все риски с необратимыми потерями для государства", - подчеркнул политолог.