Вторник, 15 Июля 2025 11:30

АрмИнфо. Доктор политологии Стэндфордского университета США, член инициативной группы движения "Мать Армения" Артур Хачикян рассказал, что ждет Армению в случае передачи своей территории под контроль частной организации из третьей страны.

"Когда контроль над Мегри перейдёт к частной компании, например, американской, Турция может стать её владельцем. Это можно сделать, выкупив акции компании, передав управление этой компанией турецкой стороне, то есть сделав её частью более крупной турецкой компании, подписав соглашение между этой компанией и турецким правительством и многими другими способами", - отметил он в своем посте на Фейсбук.

Политолог уверен, что когда это произойдёт, Турция станет владельцем Мегри и получит право защищать его военной силой. "Если Армения попытается вернуть его в будущем, Турция вторгнется в Сюник и создаст зону безопасности, как она сделала в Сирии. После этого Турция никогда не уйдёт, как она не уходила с Кипра с 1970-х годов. Давайте поздравим эту группу предателей и тех, кто голосовал за них. Это конец Республики Армения", - заключил он.

Ранее пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян заявила, что Армения не обсуждает возможность передачи третьей стороне контроля над своей территорией, связывающей Азербайджан с его Нахиджеванской автономией. Так она отреагировала на слова посла США в Турции, спецпредставителя президента США по Сирии Томаса Баррак о том, что США готовы управлять транспортным коридором через Сюник Армении в попытке продвинуть переговоры Баку и Еревана.

Мегринский маршрут - проект транспортного маршрута длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении, который бы обеспечил транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и его эксклавом Нахиджеванской Автономной Республикой. Открытие транспортных путей в регионе было предусмотрено 9 пунктом трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года лидеров России, Армении и Азербайджана. Меж тем. Азербайджан пытает исказить суть этих договоренностей и заполучить экстерриториальный коридор.