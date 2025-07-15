Вторник, 15 Июля 2025 11:07

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян накануне провел в Елисейском дворце встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, Никол Пашинян тепло поздравил Эммануэля Макрона с национальным праздником Франции и пожелал дружественной Франции благоденствия и процветания.

Президент Франции выразил благодарность за добрые пожелания, подчеркнув приверженность Парижа к развитию и углублению многостороннего сотрудничества с Ереваном.

В ходе встречи собеседники обсудили ряд вопросов повестки армяно-французских отношений, в том числе ход реализации совместных программ.

Премьер-министр РА коснулся состоявшихся в Брюсселе обсуждений, указав на цель правительства Армении по углублению сотрудничества с

ЕС.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам регионального значения.

В свою очередь, Эммануэль Макрон на своей странице в X отметил, что рад приветствовать премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Париже.

"Я подтвердил поддержку Францией его смелых усилий по установлению мира с Азербайджаном. Скорейшее подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном может открыть новую главу в истории региона", - отметил глава французского государства.