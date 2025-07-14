Понедельник, 14 Июля 2025 16:48

АрмИнфо. С 8 по 11 июля в Гааге состоялась 109-я сессия Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), в работе которой приняла участие делегация Республики Армения под руководством начальника департамента международной безопасности МИД Армении Армана Оганнесяна.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в ходе сессии глава армянской делегации выступил с речью, в котором отметил важность дальнейшего укрепления многостороннего сотрудничества в рамках реализации положений Конвенции о запрещении химического оружия, а также подтвердил неизменную приверженность Армении целям и задачам Конвенции, включая полное и окончательное исключение возможности применения химического оружия и сопряжённых с ним опасных веществ.

Арман Оганнесян представил позицию Армении по ключевым вопросам, находящимся на повестке Организации, подчеркнув последовательную и конструктивную позицию Армении в рамках работы ОЗХО. Он также выразил готовность армянской стороны к более активному участию в деятельности Организации.

В рамках сессии представители армянской делегации провели ряд рабочих контактов, в ходе которых состоялся обмен мнениями относительно актуальных вопросов повестки, а также позиций государств-участников по соответствующим направлениям.