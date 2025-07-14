Понедельник, 14 Июля 2025 16:41

АрмИнфо. В Брюсселе 14 июля состоялась встреча премьер-министра РА Никола Пашиняна с комиссаром Европейского Союза по вопросам расширения Мартой Кос.

Как передает пресс-служба правительства, в ходе встречи Марта Кос приветствовала визит делегации во главе с премьер- министром Республики Армения и подчеркнула важность последовательного и эффективного диалога с Арменией. Она с удовлетворением отметила завершение обсуждений по новой повестке партнерства Армения-ЕС, а подписание документа запланировано в рамках следующего заседания Совета партнерства ЕС-Армения. Марта Кос вновь выразила решительную поддержку ЕС амбициозной программе реформ Армении и эффективному осуществлению демократических реформ.

Никол Пашинян отметил продуктивность своей встречи с председателем Европейского совета и председателем Европейской комиссии, выразив надежду на дальнейшее развитие и укрепление тесного сотрудничества между Республикой Армения и ЕС по различным направлениям. Премьер-министр РА подчеркнул поддержку ЕС в экономической диверсификации Армении, развитии транспорта и инфраструктуры, расширении возможностей малого и среднего бизнеса, внедрении стандартов ЕС и т.д.

Собеседники обсудили программы, реализуемые в стране с использованием финансовых инструментов ЕС, а также вопросы, связанные с развитием экономического партнерства.

Были упомянуты программы, реализуемые правительством РА для решения социальных проблем вынужденно перемещенных лиц из Нагорного Карабаха. Премьер-министр Пашинян подчеркнул важность дальнейшей поддержки международного сообщества в этом направлении.

Комиссар ЕС по вопросам расширения обсуждения совместных программ и инициатив Марта Кос отметила, что планирует в ближайшее время посетить Армению для более детального.