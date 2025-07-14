Понедельник, 14 Июля 2025 16:33

АрмИнфо. Заместитель руководителя Аппарата премьер-министра РА Тарон Чахоян поставил под сомнение возможность возвращения арцахцев на свои исконные земли.

В беседе с журналистами 14 июля он указал на необходимость реальной оценки ситуации. "Проблема в чем? Сегодня могут прямо порекомендовать жителя Нагорного Карабаха вернуться в места своего проживания, но власти прекрасно осознают наличие многочисленных проблем, связанных с их безопасностью. Нам необходимо понять: есть ли та сторона, которая обеспечить их безопасное возвращение и проживание. Вся проблема кроется именно в этом", - сказал Чахоян.

Он добавил, что в настоящее время идет процесс установления партнерских отношений с государствами региона, одним из проявлений которого стала недавняя встреча в Абу-Даби премьер-министра РА Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Заместитель руководителя Аппарата премьер-министра заверил, что некоторые подробности этой встречи будут раскрыты. Как ожидается, в ближайшее время будут заявления, а по некоторым вопросам скобки будут раскрыты, в том числе, по вопросам о том, что обсуждали, и по каким из них достигнут консенсус.