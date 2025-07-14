Понедельник, 14 Июля 2025 12:42

АрмИнфо. Совет партии Национально- демократический полюс осуждает план открытия коммуникаций через территорию Армении, нарушающий суверенитет Республики Армения в результате российско-турецко-азербайджанской агрессии против Армении в 2020-2023 годах, и последовавшее за этим заявление от 9 ноября 2020 года. В то же время Совет НДС заявляет, что открытие коммуникаций в регионе и реальное, неформальное мирное сосуществование народов являются желанием и целью всего армянского народа. Реальный мир может быть достигнут исключительно при проявлении взаимной доброй воли сторон и наличии ряда условий, в том числе, признание факта этнической чистки армян Арцаха со стороны Азербайджана и реализация их права на возвращение в родную колыбель под гарантиями безопасности со стороны международных миротворцев, возвращение армян, взятых в плен в ходе конфликта, возвращение оккупированных территорий Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областей, взаимное разблокирование инфраструктур, проходящих через Нахичевань и соединяющих Армению и Иран.

"Сегодняшняя реальность не свидетельствует о формировании необходимой атмосферы взаимного доверия. Сторона-агрессор, нарушая международное право и свои обязательства по мирному урегулированию конфликта, подвергла армян Арцаха этнической чистке и продолжает, с одной стороны, уничтожение армянского христианского наследия, а с другой - его присвоение. Азербайджан ежедневно демонстрирует неприкрытые амбиции в отношении оставшихся частей Армении и, более того, требует изменения Конституции Армении, уничтожения символов армянского народа и переписывания армянской истории. В такой атмосфере заключение любого "мира" будет формальным, а эксплуатация любой инфраструктуры станет новым поводом для продолжения азербайджанской агрессии против Армении", - говорится в заявлении совета партии НДП.