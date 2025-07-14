Понедельник, 14 Июля 2025 12:29

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян поздравил своего французского коллегу Жана-Ноэля Барро с национальным праздником Франции - с Днем взятия Бастилии.

"Выражаю самые тёплые пожелания Жану-Ноэлю Барро по случаю 14 июля. Армения придаёт большое значение глубоким и стратегическим отношениям с Францией как на двусторонней, так и на многосторонней основе, в том числе в рамках партнёрства Армения-ЕС", - говорится в публикации Мирзояна на странице в Твиттер (X).