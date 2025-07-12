Суббота, 12 Июля 2025 16:23

АрмИнфо. В центре АРФ Дашнакцутюн <Симон Врацян> состоялась встреча представителей Верховного органа АРФД Армении и ее региональных комитетов. Как говорится в сообщении АРФД в Фейсбук, участники обсудили политические и организационные вопросы.

Говоря о новой волне репрессий против АРФД, они подтвердили, что структура АРФД сильна и готова к любому развитию событий.