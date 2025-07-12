Суббота, 12 Июля 2025 15:43

АрмИнфо. В рамках сотрудничества с международным кинофестивалем "Золотой абрикос", которое длится более 20 лет, Институт Гёте пытается привлечь наиболее интерсеные междунароные киноработы и специалистов из Германии в Армению. Об этом в ходе пресс-конференции заявила координатор культурных программ Института Гёте в Армении Мариам Гурзадян. В этой связи она рассказала, что в рамках ставшей уже традиционной на кинофестивале программы "Произведено в Германии" будут показаны 4 фильма с немецким участием. в частности, Гурзадян анонсировала, что откроет эту программу 15 июля в Доме кино новая работа участника кинодвижения "Берлинская школа" Кристиана Петцольда "Зеркала №3" , премьера которой состоялась в Каннах. Фильм в некой мере является попыткой под разной оптикой посмотреть на одни и те же события. В этой своей работе Петцольд обращается к важной для себя теме - теме смерти. Координатор отметила, что все важные работы Петцольда в течение лет были представлены в рамках "Золотого абрикоса".

В рамках программы "Ереванские премьеры" покажут документальную картину украинского кинорежиссера Сергея Лозницы "Два прокурора", которая рассказывает о периоде сталинских репрессий и является экрагнизацией одноименного романа харьковского физика, узника ГУЛАГа Георгия Демидова. Работа была снята в ко-производстве Германии и Франции. Мировая премьера фильма состоялась в Каннах.

Зрители в Ереване в рамках региональной конкурсной программы увидят также фильм "Абу-Заабал 89", снятый режиссером Бассамом Мортада в ко- производстве Германии и Египета. Это история о переосмыслении забытой страницы политического насилия - о событиях, произошедших в тюрьме Абу-Заабал в 1989 году. Премьера прошла на Каирском международном кинофестивале.

И в програме короткометражных фильмов покажут документальную картину <Гор: беженец из Нагорного Карабаха> Кати Федуловой, снятую в Германии. Фильм рассказывает о 13-летнем мальчике из Нагорного Карабаха который в течение 48 часов управлял в одиночку машиной , чтобы вывезти свою семью в Армению из Арцаха, где осуществлялись этнические чистки со стороны азербайджанского режима.

"Мы также рады, что в том году сумели пригласить в Армению выдающегося немецкого оператора, режиссера и преподавателя киноискусства Фреда Келемена, который возглавит жюри конкурсной программы короткометражных фильмрв "Кориз" 22-го Международного кинофестиваля "Золотой абрикос". Кроме этого он проведет в Ереване 3-дневную мастерскую для армянских кинодеятелей и операторов", - сообщила Гурзадян.

Отметим, что в этом году кинофестиваль <Золотой абрикос> пройдёт с 13 по 20 июля, в ходе которого ереванскому зрителю по традиции будут представлены киноработы, отобранные на ведущих международных кинофестивалях (Каннском, Берлинском, Венецианском и др).

C программой кинофестиваля можно познакомиться по следующей ссылке: https://drive.google.com/file/d/1WbLzAXxzxPo5D_OQm8wr0__eOPewhiRA/vie w?fbclid=IwY2xjawLfHopleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFOR1JsNXVYNlE0cFh rSGxCAR78Az2lSsz5cIxfCX2h5Al8CLjGfy3qVG1es6VSnf1p3vnDaL2dkcMWy w8Xew_aem_DYSerN_IgxMMEDFfXRH-gA .