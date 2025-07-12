Суббота, 12 Июля 2025 13:52

АрмИнфо. Армения и Грузия подписали программу о продолжении сотрудничества в сфере культуры на 2025- 2027гг. Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) документ был подписан министром культуры Грузии Тинатин Рухадзе и главы МОНКС Армении Жанны Андреасян в рамках визита последней в Грузию.

Данная программа предусматривает обмен информацией и специалистами между соответствующими учреждениями и организациями двух стран, а также сотрудничество в области литературы, театра, кинематографии, музыки, изобразительного искусства, музеев, библиотечного, издательского дела, памятников и сохранения нематериального культурного наследия. Помимо этого, будет поощряться проведение культурных мероприятий, организованных при взаимном участии, в том числе посредством организации музыкальных, кино-, танцевальных и театральных фестивалей, конкурсов и мастер-классов.

В ходе встречи стороны рассмотрели возможность проведения Дней культуры Армении в Грузии в 2026 году.

При этом Жанна Андреасян подчеркнула важность открытия Дома-музея Ваана Теряна в селе Гандза 12 июля, отметив, что совместное участие в церемонии открытия станет импульсом для укрепления армяно- грузинских культурных связей.

Учитывая приоритеты стран, стороны также договорились сотрудничать по вопросам, находящимся в ведении ЮНЕСКО и других международных организаций, в рамках программы <Креативная Европа>, а также других программ, финансируемых Европейским Союзом и Советом Европы. Сообщается, что в рамках визита Жанна Андреасян также посетила Национальный музей Грузии.