Суббота, 12 Июля 2025 12:55

АрмИнфо. В результате мониторинга социальных сетей и СМИ сотрудниками аппарата Защитника прав человека, а также обращения адвоката на горячую линию Омбудсмена, поступила информация о задержании по решению суда матери малолетних детей, самому младшему из коих 8 месяцев.

"Считаем необходимым особо подчеркнуть, что, согласно Конституционному закону РА <О Защитнике прав человека>, Защитник не уполномочен вмешиваться в ход судебного разбирательства или в осуществление полномочий судей по конкретному делу. Однако вопросы, связанные с обеспечением прав граждан и детей, находятся в сфере непосредственного внимания Защитника, и по его поручению уже приняты и принимаются соответствующие меры для обеспечения прав граждан, включая обеспечение ухода за детьми", - сообщили в пресс-служба Офиса Омбудсмена.

Отметим, что вчера стало известно о заключении под стражу сроком на 3 месяца матери троих детей по обвинению в содействии незаконной миграции.

Женщина, которая около года осуществляла переводы, изначально была допрошена в качестве свидетеля, но вскоре её статус изменился на обвиняемую. При этом, по словам депутата Элинар Варданян, которая сигнализировала о случившемся, дело находится на стадии предварительного судебного разбирательства.

"Сначала суд принял решение о домашнем аресте в качестве меры пресечения. Однако, поскольку женщина проживает в арендованном жилье, владелец квартиры отказался предоставить ей возможность отбывать домашний арест в своем доме. В результате суд принял решение о трехмесячном аресте, что означает, что женщину с восьмимесячным ребенком должны перевести в изолятор временного содержания", - пояснила Варданян.

Кроме того, депутат обратила внимание, что другие обвиняемые по этому делу не были арестованы. "Тут возникает вопрос к судье Аршаку Матевосяну, вынесшему решение о заключении под стражу: вы знаете, что такое гуманизм? Ведь справедливость и правосудие также его подразумевают ", - резюмировала Варданян.